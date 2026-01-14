İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
14.01.2026 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da demiryolu ray döşeme çalışmalarında kullanılan büyük bir inşaat vinci hareket halindeki bir trenin üzerine devrildi. Kaza sonucunda en az 22 kişi hayatını kaybetti ve birçok yolcunun tren vagonlarında mahsur kaldığı bildirildi.

Tayland'ın başkentinden ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, bir inşaat vincinin vagonlardan birinin üzerine düşmesi sonucu raydan çıktı. Olayda en az 22 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba sabahı Bangkok'un 230 km (143 mil) kuzeydoğusunda bulunan Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio bölgesinde, Ubon Ratchathani eyaletine giden bir trende meydana geldi.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

TREN BİR ANDA ALEV ALDI

Yerel polis, Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin devrilerek geçmekte olan trene çarptığını, bunun da trenin raydan çıkmasına ve kısa süreliğine alev almasına neden olduğunu söyledi.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

BİLANÇO HAYLİ AĞIR

Polis korkunç olayda en az 22 kişinin öldüğünü aktarırken, yangının söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

Kültür Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    bana ne taylandtan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Dev banka hedef çıtasını yükseltti Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

07:56
Arda Güler’e ’’Mourinho’’ şoku
Arda Güler'e ''Mourinho'' şoku
07:38
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın
Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın
06:14
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
03:18
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti
ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
03:16
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar
Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
01:21
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 08:16:32. #7.11#
SON DAKİKA: İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.