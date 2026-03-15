Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

Haberin Videosunu İzleyin
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
15.03.2026 19:56  Güncelleme: 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
Haber Videosu

Irak'ta ortalık karıştı. ABD ordusu, Kerkük'ün güneyinde Haşdi Şabi milislerinin karargahına saldırı düzenlerken, İran yanlısı gruplar ise Bağdat Havalimanında bulunan ABD'nin Victoria üssünü 4 kamikaze İHA ile vurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlamalar meydana geldi.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi. Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü, sık sık insansız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştiriliyor.

İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV dron ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti. Irak makamlarından söz konusu patlama sesleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAŞDİ ŞABİ KARARGAHI VURULDU

Ayrıca ABD ordusu, Irak'ta İran'ı destekleyen Haşdi Şabi milislerinin karargâhına saldırı düzenledi. Saldırı sonrası karargâhtan dumanların yükseldiği görüldü.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ketaib Hizbullah komutanlarından Ebu Ali el-Amiri'nin başkent Bağdat'ta evine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Iraklı Şii milis güç Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Amiri'nin yanı sıra grubun bazı üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.

"Ölenlerin kanının boşa gitmeyeceği ve bunun gelecekte büyük bir öfkeye dönüşeceğini" ifade eden Hazali, saldırıyı "haince" diye nitelendirdi. Bağdat'ın Arasat semtinde gece saatlerinde bir eve hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan evin Ketaib Hizbullah komutanlarından Amiri'nin evi olduğu iddia edilmişti.

Saldırı sonrası evin çevresi Haşdi Şabi istihbarat güçlerinin yanı sıra Irak polisi ve ordu güçlerince sarılmış, evde saldırıya uğrayanlar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ketaib Hizbullah, ölen 3 üyesi için Bağdat'ta cenaze merasimi düzenlemişti.

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:04:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.