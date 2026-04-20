İran ABD Müzakereleri İçin Plan Yok

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin şu an için herhangi bir planlama bulunmadığını duyurdu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında bölgesel gelişmeler ve diplomasi trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci tur görüşmelere değinen Bekayi, an itibarıyla Washington yönetimiyle yeni bir müzakere planlarının masada olmadığını bildirdi. ABD'nin söylem ve eylemleri arasındaki tutarsızlıklara dikkati çeken Bekayi, bu tablonun İran kamuoyundaki güvensizliği artırdığını ve Tahran'ın ulusal menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Diplomatik süreç işlerken ABD'nin son 9 ay içinde sivil ve üst düzey isimlere yönelik saldırılarını hatırlatan Bekayi, Washington'ın müzakereleri ciddiyetle yürütmediğini savundu. Bekayi, Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, deniz ablukası ve son olarak İran'a ait ticari bir kargo gemisine yönelik saldırının Birleşmiş Milletler kararları uyarınca açık bir saldırganlık eylemi olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorununun da ABD ve İsrail'in askeri faaliyetlerinden kaynaklandığını belirten Bekayi, olası yeni bir askeri girişime İran Silahlı Kuvvetlerinin sert bir şekilde karşılık vereceğinin altını çizdi.

Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD'ye veya üçüncü bir ülkeye devredileceği yönündeki söylentileri de kesin bir dille yalanlayan Bekayi, müzakerelerin hiçbir aşamasında böyle bir seçeneğin gündeme gelmediğini bildirdi. Bekayi, ülkenin nükleer kazanımlarının İran sınırları içinde muhafaza edilmeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:45:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.