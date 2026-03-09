İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
09.03.2026 17:27  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Haber Videosu

İran genelinde milyonlarca kişi, ülkenin yeni ve üçüncü dini lideri olarak atanan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildirmek üzere sokaklara döküldü. Başkent Tahran ve diğer büyük şehirlerde tarihi kalabalıklar oluştu, milyonlarca kişi hep ağızdan yeni dini lidere bağlılık yeminleri ederken, Amerika ve İsrail'e ölüm sloganları da atıldı.

İran genelinde milyonlarca kişi, ülkenin yeni ve üçüncü dini lideri olarak atanan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildirmek üzere sokaklara döküldü. Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelindeki tüm büyük şehirlerde tarihi bir kalabalık gözlemleniyor.

İNKILAP MEYDANINDNA TARİHİ KALABALIK

Havadan çekilen görüntülerde, Tahran'ın sembolik merkezi İnkılap (Devrim) Meydanı'nın hınca hınç dolduğu görülüyor. Meydandaki dev havuzun çevresinde toplanan binlerce kişi, İran ulusal bayraklarını dalgalandırarak yeni lidere sadakat yemini etti.

Göstericiler sık sık "ABD'ye Ölüm" ve " İsrail'e Ölüm" sloganları atarak, ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamına karşı birlik mesajı verdi.

İSRAİL'İN VURDUĞU KENT DE AYAKTA

Bağlılık yeminleri sadece Tahran 'da edilmedi. Ülke genelinde İsfahan, Şiraz, Kerman, Ahvaz, Tebriz, Hamedan ve Erdebil'de kitlesel gösteriler devam ediyor.

Özellikle İsrail savaş uçaklarının İsfahan'a saldırmasından kısa bir süre sonra, İmam Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyeni dini lidere tam bağlılık yemini etti.

YENİ LİDERİN İLK MESAJI BEKLENİYOR

Öte yandan Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babasının suikastı sonrası devraldığı bu kritik görevin ardından halka hitap etmesi bekleniyor.

Tahran'daki gözlemciler, bu devasa mitinglerin halkın yeni yönetime olan desteğini dünyaya kanıtlama çabası olduğunu belirtiyor.

UZMANLAR MECLİSİ TARAFINDAN SEÇİLDİ

88 din adamından oluşan İran Uzmanlar Meclisi, Pazar akşamı gerçekleştirdiği oturumda 56 yaşındaki Seyyid Mücteba Hamaney'i resmen yeni lider olarak ilan etti. Bu atama, 28 Şubat'ta İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği hava saldırısında suikasta kurban giden Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in ardından geldi. Eski liderin vefatından sonra ülke, yeni seçim yapılana kadar üç üyeli geçici bir konsey tarafından yönetiliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın yeni liderinin seçilmesine bizzat katılması gerektiğini söyleyerek,"İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi 5 yıl sonra savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" dedi.

SAVAŞTA 10. GÜN

Atama kararı, bölgedeki askeri tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 1.332 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran makamlarından yapılan açıklamalara göre İran ordusu, saldırılara misilleme olarak İsrail işgali altındaki bölgelere ve ABD'nin bölgedeki varlıklarına yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor.

Orta Doğu, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda - Son Dakika

Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Olaylı maçı o yönetmiş Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemindeydi Goreztka, Bayern Münih’e veda etti Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
ABD Senatöründen İran sözleri: Rejim devrildiğinde büyük paralar kazanacağız ABD Senatöründen İran sözleri: Rejim devrildiğinde büyük paralar kazanacağız
Disney yıldızı Bella Thorne’dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım
İran’dan ABD’ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü

16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 17:52:00. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.