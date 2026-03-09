İran\'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

İran genelinde milyonlarca kişi, ülkenin yeni ve üçüncü dini lideri olarak atanan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildirmek üzere sokaklara döküldü. Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelindeki tüm büyük şehirlerde tarihi bir kalabalık gözlemleniyor.

İNKILAP MEYDANINDNA TARİHİ KALABALIK

Havadan çekilen görüntülerde, Tahran'ın sembolik merkezi İnkılap (Devrim) Meydanı'nın hınca hınç dolduğu görülüyor. Meydandaki dev havuzun çevresinde toplanan binlerce kişi, İran ulusal bayraklarını dalgalandırarak yeni lidere sadakat yemini etti.

Göstericiler sık sık "ABD'ye Ölüm" ve " İsrail'e Ölüm" sloganları atarak, ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamına karşı birlik mesajı verdi.

İSRAİL'İN VURDUĞU KENT DE AYAKTA

Bağlılık yeminleri sadece Tahran 'da edilmedi. Ülke genelinde İsfahan, Şiraz, Kerman, Ahvaz, Tebriz, Hamedan ve Erdebil'de kitlesel gösteriler devam ediyor.

Özellikle İsrail savaş uçaklarının İsfahan'a saldırmasından kısa bir süre sonra, İmam Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyeni dini lidere tam bağlılık yemini etti.

YENİ LİDERİN İLK MESAJI BEKLENİYOR

Öte yandan Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babasının suikastı sonrası devraldığı bu kritik görevin ardından halka hitap etmesi bekleniyor.

Tahran'daki gözlemciler, bu devasa mitinglerin halkın yeni yönetime olan desteğini dünyaya kanıtlama çabası olduğunu belirtiyor.

UZMANLAR MECLİSİ TARAFINDAN SEÇİLDİ

88 din adamından oluşan İran Uzmanlar Meclisi, Pazar akşamı gerçekleştirdiği oturumda 56 yaşındaki Seyyid Mücteba Hamaney'i resmen yeni lider olarak ilan etti. Bu atama, 28 Şubat'ta İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği hava saldırısında suikasta kurban giden Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in ardından geldi. Eski liderin vefatından sonra ülke, yeni seçim yapılana kadar üç üyeli geçici bir konsey tarafından yönetiliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın yeni liderinin seçilmesine bizzat katılması gerektiğini söyleyerek,"İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi 5 yıl sonra savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" dedi.

SAVAŞTA 10. GÜN

Atama kararı, bölgedeki askeri tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 1.332 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran makamlarından yapılan açıklamalara göre İran ordusu, saldırılara misilleme olarak İsrail işgali altındaki bölgelere ve ABD'nin bölgedeki varlıklarına yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor.