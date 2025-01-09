İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

Geniş Video İzle

İran'ın Türklerin yoğunlukla yaşadığı Tebriz şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in poster ve afişleri asıldı. Afişlerde yer alan "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazıları dikkat çekti.

09.01.2025 10:47  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım'da HTŞ öncülüğünde muhalif gruplar operasyonlarına başlayarak 12 gün gibi kısa bir sürede Suriye'nin başkenti Şam'a giriş yaptı. Muhaliflerin operasyonları sonucu 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.

DÜNYANIN GÖZÜ SURİYE'DE

Esad sonrası Suriye'de yaşanan yeni dönem ise yakından takip ediliyor. Türkiye de Suriye'deki yeni yönetimle sıcak temaslarını sürdürürken, yaşanan gelişmeler dünya kamuoyu tarafından da dikkatle izleniyor.

İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Suriye'de yaşananların ardından Beşar Esad'ın destekçisi olan İran'ın yoğunlukla İran Azerilerinin yaşadığı Tebriz şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

"ŞAM FATİHİ ERDOĞAN"

Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgede sokaklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ve afişleri asıldı.

İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

Afişlerde ise "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazılarının yer alması dikkat çekti.

İran\'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın posterleri asıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Karabağ, Tebriz, Dünya, İran, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Necati Çolak :
    Bunu şöyle izah etmek gerekirse bazı insanlar dışarıya çok iyidir kendi ailesine ejderah kesilir yani kendi ailesine faydasından çok zararı olur diyeceklerim bu kadar 82 58 Yanıtla
    Orhan kaya:
    niye kıskanıyorsunuz adam dünya lideri yakında daha iyi anlayacaksınız 0 1
  • zurnaci samo Oner:
    yapanlar kesin şaşırmış 51 78 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bızler cahıldık ama onlar tam cahılin danıskası 39 64 Yanıtla
  • osman şahin:
    Kendi ülkelerini milletine faydası olsun Şam’dan Bağdat’tan bize ne 38 47 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    RTE na saygı göstermeyen Atatürk iktidarda olsa Atatürk cü de olmazdı bir gurup yandaş derdi mal varlığı derdi saorana yat derdi bizim görevimiz doğruya bile yanlış demek muhalefetiz biz derdi 34 21 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok güzel olmuş 33 16 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    posterler nerede basıldı merak ettim Ayrıca bu dış güçler Neyin peşinde maymunun gözü açıldı birilerinin menfaati olmasa bunu yapmaz 28 19 Yanıtla
  • res:
    Reis reis reis 8 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ordaki akkyounlar hesaba para gelince asmis 8 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.