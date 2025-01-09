İran\'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın posterleri asıldı

Dünya

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı! Vatandaşlar şaşkın

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

27 Kasım'da HTŞ öncülüğünde muhalif gruplar operasyonlarına başlayarak 12 gün gibi kısa bir sürede Suriye'nin başkenti Şam'a giriş yaptı. Muhaliflerin operasyonları sonucu 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.

DÜNYANIN GÖZÜ SURİYE'DE

Esad sonrası Suriye'de yaşanan yeni dönem ise yakından takip ediliyor. Türkiye de Suriye'deki yeni yönetimle sıcak temaslarını sürdürürken, yaşanan gelişmeler dünya kamuoyu tarafından da dikkatle izleniyor.

İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Suriye'de yaşananların ardından Beşar Esad'ın destekçisi olan İran'ın yoğunlukla İran Azerilerinin yaşadığı Tebriz şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

"ŞAM FATİHİ ERDOĞAN"

Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgede sokaklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ve afişleri asıldı.

Afişlerde ise "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazılarının yer alması dikkat çekti.