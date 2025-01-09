27 Kasım'da HTŞ öncülüğünde muhalif gruplar operasyonlarına başlayarak 12 gün gibi kısa bir sürede Suriye'nin başkenti Şam'a giriş yaptı. Muhaliflerin operasyonları sonucu 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.
Esad sonrası Suriye'de yaşanan yeni dönem ise yakından takip ediliyor. Türkiye de Suriye'deki yeni yönetimle sıcak temaslarını sürdürürken, yaşanan gelişmeler dünya kamuoyu tarafından da dikkatle izleniyor.
Suriye'de yaşananların ardından Beşar Esad'ın destekçisi olan İran'ın yoğunlukla İran Azerilerinin yaşadığı Tebriz şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı.
Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgede sokaklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ve afişleri asıldı.
Afişlerde ise "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazılarının yer alması dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı - Son Dakika
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