İran\'daki okul saldırısını altından ABD çıktı

ABD ordusunun ön soruşturması, 28 Şubat'ta bir ABD Tomahawk füzesinin yanlışlıkla İran'daki bir ilkokulu vurduğunu ve çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 175 kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Saldırı, güncel olmayan hedefleme verilerinin binayı yakındaki bir İran deniz üssünün parçası olarak etiketlemesinden kaynaklandı.

GÜNCELLENMEMİŞ HARİTALAR KULLANILDI

New York Times'in haberine göre, ABD askeri ön soruşturması, 28 Şubat'ta bir İran ilkokuluna düzenlenen ve ölümlere yol açan saldırıdan Amerikan kuvvetlerinin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

ABD askeri kaynaklarına dayandırılan soruşturmada, saldırının temel nedeninin güncellenmemiş hedefleme verileri olduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda (CENTCOM) görevli yetkililerin, Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) veri tabanında yer alan ve yıllar önce hazırlanmış hedef haritalarını kullandığı ortaya çıktı.

OKULU İRAN DENİZ ÜSSÜNÜN PARÇASI GİBİ GÖRDÜLER

Bu verilerde, Şecere-i Tayyibe (Shajarah Tayyebeh) İlkokulu'nun bulunduğu binanın hâlâ yakındaki İran deniz üssünün bir parçası olarak işaretlendiği belirlendi.

BİRDEN FAZLA KURUMUN HATASI

Soruşturma bulgularına göre hedef koordinatlarının oluşturulması sürecinde birden fazla askeri ve istihbarat birimi verileri doğrulamakla yükümlüydü. Ancak ön inceleme, bu kurumların hiçbirinin hedef bilgilerini güncellemediğini veya ek doğrulama yapmadığını ortaya koydu. Bu nedenle füzenin yönlendirildiği koordinatlar, sivil bir eğitim kurumunu işaret etti.

SALDIRI SAVAŞIN İLK SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

New York Times'ın ABD'li yetkililere ve soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ilk saatlerinde gerçekleşti.

Olayın ardından bölgede büyük bir yıkım meydana gelirken, çoğunluğu çocuk olan en az 175 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PENTAGON'DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ABD ordusunun yürüttüğü ön soruşturma tamamlanma aşamasına gelirken, Pentagon'un olayla ilgili resmi bir değerlendirme ve olası sorumluluklara ilişkin açıklama yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Yetkililer, hedefleme süreçlerinin ve istihbarat doğrulama mekanizmalarının yeniden gözden geçirileceğini belirtiyor.

TRUMP İRAN YAPTI DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da okul saldırısına dair soruyu, "Bence, gördüklerime göre, saldırı İran tarafından yapıldı. Biliyorsunuz, mühimmatları son derece isabetsiz. Hedefe ulaşma oranları çok düşük. Saldırı İran tarafından yapıldı" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a eşzamanlı saldırılarının ilk gününde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki Şecere-i Tayyibe Kız İlkokulu hedef alınmış ve yaklaşık 175 kız öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti.