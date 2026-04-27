İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı
İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı
27.04.2026 13:44
ABD’nin deniz ablukasına rağmen İran’ın en az 4,6 milyon varil ham petrol sevk ettiği ortaya çıktı. Bazı tankerlerin takip sistemlerini kapatarak ablukayı aştığı belirtilirken, bu durum küresel piyasalarda beklenen arz şoku endişesini azalttı. Petrol fiyatlarının kısa vadede sert yükselme ihtimali zayıflarken, bölgede artan gerilim risklerin sürdüğüne işaret ediyor.

ABD’nin deniz ablukasına rağmen İran’ın petrol ihracatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Son veriler, Tahran’ın küresel enerji piyasalarını sarsabilecek bir arz şokunu şimdilik engellediğini gösteriyor.

MİLYONLARCA VARİL PETROL SEVK EDİLDİ

Tanker takip verileri ve uydu görüntülerine göre İran, son günlerde ihracat terminallerinden en az 4,6 milyon varil ham petrol yükledi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu sevkiyata ek olarak, 4 milyon varilin daha ablukayı aşarak uluslararası sulara ulaştığı belirtiliyor.

Bazı tankerlerin ise takip sistemlerini kapatarak (“karartma”) denetimden kaçtığı ve kargolarını bu şekilde teslim ettiği ifade ediliyor.

İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

HÜRMÜZ BOĞAZI AVANTAJI

İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kuzey kıyısındaki coğrafi konumu, bu tür kaçış yöntemlerini kolaylaştırıyor. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğaz çevresinde ABD’nin baskısı artarken, İran’ın esnek ihracat ağı dikkat çekiyor.

PİYASALAR RAHATLADI

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda beklenen ani arz şoku korkusunu zayıflattı. Petrol fiyatlarının kısa vadede rekor kırma ihtimali düşerken, yatırımcıların beklentileri de aşağı yönlü revize edildi.

Uzmanlara göre İran’ın ihracatını tamamen durduramayan abluka, piyasada “kısmi ama kontrol edilebilir risk” algısı oluşturdu.

İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

İRAN’DAN TEKLİF: HÜRMÜZ KARŞILIĞINDA ABLUKA KALKSIN

Öte yandan İran, Pakistan aracılığıyla ABD’ye yeni bir teklif sundu. Buna göre Tahran, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaları hafifletmeye hazır olduğunu belirtirken, karşılığında ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını talep etti. Ancak teklifin nükleer programı kapsamaması, Washington tarafından kabul edilmesini zorlaştırıyor.

GERİLİM TIRMANABİLİR

İranlı yetkililer, petrol altyapısına yönelik olası saldırılara sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. “Bir petrol kuyusuna karşılık dört kuyu” söylemi, olası bir tırmanışın sinyali olarak yorumlandı. Rusya ve Umman ise bölgede diplomasi çağrısı yaparak, deniz yollarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

PİYASA MESAJI NET

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının kısa sürede sert yükselmesi için daha büyük bir kriz gerekiyor. Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapanması, doğrudan altyapı saldırıları ya da diplomatik sürecin çökmesi gibi gelişmeler olmadan, fiyatlarda ani sıçrama beklenmiyor.

Hürmüz Boğazı, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı - Son Dakika

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:47:25.
