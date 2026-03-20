İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı

İran\'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA\'lar bu mesajla havalandı
20.03.2026 12:00
İran savaşı 21. gününe girerken, İsrail ve ABD saldırılarına Tahran yönetiminden sert misillemeler geliyor. Suikasta uğrayan liderlere yönelik intikam vurgusu öne çıkarken, İsrail'e gönderilen kamikaze İHA'ların üzerindeki ''Ebu Ubeyde'nin sesi susturulmayacak, Sinvar'ın yolu devam ediyor'' mesajları dikkat çekti.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası başlayan İran savaşı 21. gününe girdi. Bölgede tansiyon ve gerilim hiç düşmezken; saldırılarda can kaybı sayısı da artıyor. ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında hasar aldı ve Amerikan üslerinden birine acil iniş yaptı. İran ise, Nasrallah füzesi, ilk kez bir saldırı dalgasında kullanıldı.

KAMİKAZE İHA'LARDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın İsrail hedeflerine yönelik fırlattığı kamikaze İHA'lar gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, saldırıda kullanılan mühimmatların üzerindeki çarpıcı detaylar dikkat çekti.

İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla ölüm saçtı

Paylaşılan görüntülere göre, İran tarafından fırlatılan Şahid tipi İHA'ların gövdesinde önemli isimlere atıfta bulunan mesajlar yer aldı.

İsrail hava sahasına doğru yönelen mühimmatların üzerinde şu ifadelerin yazılı olduğu görüldü:

"Ebu Ubeyde'nin sesi susturulmayacak, Sinvar'ın yolu devam ediyor"

İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla ölüm saçtı

8 BİN ASKERLİK GÜÇ YOLDA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından bölgede sular durulmazken, Washington yönetiminden çok kritik bir hamle geldiği iddia edildi. ABD merkezli Newsmax televizyon kanalının, ismini açıklamak istemeyen üst düzey dört yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD, bölgeye yönelik askeri sevkiyat sürecini büyük bir hızla başlatmış durumda.

İddialara göre, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği planlanandan çok daha önce harekete geçirildi. Bu dev birliğin Hint-Pasifik rotası üzerinden Orta Doğu'ya ulaştırılması bekleniyor.

6 GEMİLİK DEV FİLO BİRLEŞİYOR

Askeri kaynaklar, sevkiyatın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

USS Tripoli ile buluşma: Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu, halihazırda bölgeye ilerleyen USS Tripoli gemisine katılacak.

8 bin personel: Toplamda 6 amfibi gemiden oluşan filonun, 5 bini deniz piyadesi olmak üzere yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgeye taşıyacağı öne sürülüyor.

WSJ doğruladı: Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Pentagon'un 5 bin deniz piyadesinden oluşan amfibi hazır grubunu sevk edeceğini manşetlerine taşımıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Dünya İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı - Son Dakika

