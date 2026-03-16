İran\'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

16.03.2026 17:57
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İslam dünyasının birleşmesi için altı maddelik bir çağrı yayımladı.

LARİJANİ, İSLAM ÜLKELERİNE SESLENDİ

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurduğu için tepki çeken İran'dan çarpıcı bir çıkış geldi. İslam ülkelerine seslenen İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, ABD ve İsrail'e karşı birleşilmesi çağrısında bulundu.

"HİÇBİR İSLAM DEVLETİ İRAN HALKININ YANINDA YER ALMADI"

Larijani 6 maddelik çağrısında şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ve İslam ülkelerinin hükümetlerine:

İran, müzakereler sırasında İran'ı parçalama amacıyla gerçekleştirilen aldatıcı bir Amerikan-Siyonist saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı, İslam Devrimi'nin büyük bir liderinin ve birçok sivil ve askeri komutanın şehit olmasına yol açtı. Ancak saldırganlar, İran halkından güçlü bir ulusal ve İslami direnişle karşılaştı.

Biliyorsunuz ki, nadir durumlar ve sınırlı siyasi pozisyonlar dışında, hiçbir İslam devleti İran halkının yanında yer almadı. Bununla birlikte, İran halkı güçlü iradesi sayesinde saldırganı bastırmayı başardı ve şimdi bu stratejik çıkmazdan çıkış yolu bulamıyor.

"İSLAM HÜKÜMETLERİNİN TUTUMU ÇELİŞİİYOR"

İran, "büyük şeytan" ve "küçük şeytan" yani Amerika ve İsrail'e karşı direniş yolunda ilerlemeye devam ediyor. Ancak bazı İslam hükümetlerinin tutumu, Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu sözleriyle çelişmiyor mu: "Kim 'Ey Müslümanlar!' diye seslenir de karşılık vermezse, o Müslüman değildir." Bu nasıl bir İslam anlayışı?

"ÜLKELERİNDEKİ ABD ÜSLERİ İRAN'A SALDIRMAK İÇİN KULLANILIRKEN SESSİZ Mİ KALMALIYIZ?"

Bazı ülkeler daha da ileri giderek, İran'ın kendi topraklarındaki Amerikan üslerini ve Amerikan ve İsrail çıkarlarını hedef alması nedeniyle onu düşman ilan ettiler. İran, sizin ülkelerinizdeki Amerikan üsleri İran'a saldırmak için kullanılırken sessiz mi kalmalı? Bu sadece zayıf bir bahane. Bugün çatışma bir tarafta Amerika ve İsrail, diğer tarafta İran ve direniş güçleri arasında. Peki siz hangi taraftasınız?

"KENDİNİZİ VE BÖLGENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜN"

İslam dünyasının geleceğini düşünün. Amerika'nın size sadık olmadığını ve İsrail'in düşmanınız olduğunu biliyorsunuz. Bir an durun ve kendinizi ve bölgenin geleceğini düşünün. İran size karşı samimidir ve sizin üzerinizde egemenlik kurmayı amaçlamaz.

İslam ümmetinin birliği, tam gücüyle sağlandığı takdirde, tüm ülkeleri için güvenlik, ilerleme ve bağımsızlığı garanti altına alabilir.''

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

