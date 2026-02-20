İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, \'sıfır uranyum zenginleştirme\' talep etmedi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de ABD ile gerçekleştirilen nükleer görüşmelerde Washington yönetiminin kendilerinden 'sıfır uranyum zenginleştirme' talebinde bulunmadığını, İran'ın da zenginleştirmeyi askıya almayı teklif etmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir Amerikan kanalına verdiği mülakatta, bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD heyetiyle yapılan dolaylı nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmeleri 'yapıcı' olarak nitelendiren ve temel prensipler üzerinde anlaşıldığını belirten Arakçi, Washington'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kalıcı olarak askıya alınmasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Arakçi, "Biz herhangi bir askıya alma teklifinde bulunmadık, ABD tarafı da sıfır zenginleştirme talep etmedi. Şu anda konuştuğumuz şey, yaptırımların kaldırılması karşılığında zenginleştirme dahil olmak üzere İran'ın nükleer programının barışçıl olmasını ve sonsuza dek barışçıl kalmasını nasıl sağlayacağımızdır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de müzakerelere katılarak teknik öneriler sunduğunu doğrulayan Arakçi, her iki tarafın da hızlı bir anlaşma arayışında olduğunu vurguladı. Taslak metnin, İranlı yetkililerin nihai onayının ardından 2-3 gün içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'a sunulacağını aktaran Arakçi, yaklaşık bir hafta içinde de metin üzerinden müzakerelere başlanabileceğini kaydetti.

'BİZİMLE GÜÇ DİLİYLE KONUŞURSANIZ KARŞILIĞI DA AYNI OLUR'

İran'ın nükleer programı için askeri bir çözüm bulunmadığını ve diplomasinin tek yol olduğunu belirten Arakçi, Washington yönetimine de seslenerek, "Bizimle saygı diliyle konuşursanız aynı dille yanıt veririz, ancak güç diliyle konuşursanız karşılığı da aynı olur" mesajını verdi.

Ülkesindeki son duruma da değinen Arakçi, İran'daki protestolarda 30 bin göstericinin öldürüldüğüne dair uluslararası basında yer alan haberleri de yalanladı. 28 Aralık'ta başlayan barışçıl protestoların 8-10 Ocak tarihlerinde dışarıdan yönetilen planlı bir terör eylemine dönüştüğünü savunan Arakçi, "Bu üç günde ölenlerin sayısı tam olarak 3 bin 117'dir ve bu kişilerin isimleri yayımlanmıştır. Hayatını kaybedenlerin 2 bin 500'ü sivil şehitlerimiz, 200'ü ise polis ve güvenlik görevlileridir" açıklamasında bulundu.

Arakçi, 10 Ocak'tan bu yana İran şehirlerinde sükunetin hakim olduğunu da sözlerine ekledi.