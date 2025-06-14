İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti - Son Dakika
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Dünya

İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İran Donanması, Basra Körfezi\'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti
14.06.2025 21:56
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İran Donanması, İsrail füzelerinin İran topraklarına doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için Basra Körfezi'ne doğru ilerleyen bir İngiliz destroyerine Hint Okyanusu'nda müdahale etti.

İran Donanması, Hint Okyanusu'nun kuzeyine giren bir İngiliz destroyerine müdahale etti.

İSRAİL'E DESTEK İÇİN BÖLGEDEYDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, müdahalede bulunulan İngiliz destroyeri, İsrail füzelerinin İran topraklarına doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için Basra Körfezi'ne doğru ilerliyordu.

İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN UYARILDI

İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 1. Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre destroyer, dün gece İran istihbarat sistemleri tarafından tespit edildi ve Basra Körfezi'ne doğru ilerlemeden önce savaş uçakları tarafından uyarıldı.

ROTASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Destroyerin, İran savaş uçaklarınca takip edildikten sonra Umman Denizi'nde rotasını değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

STARMER: ORTA DOĞU'YA DAHA FAZLA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERECEĞİZ

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi için Kanada'ya yaptığı yolculuk sırasında olası durumlara destek vermek amacıyla Orta Doğu'ya daha fazla Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jeti konuşlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Orta Doğu'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını kaydeden Starmer, "Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır. Sürekli olarak verdiğimiz mesaj tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Bu nedenle attığımız her adım ve yaptığımız her görüşme, gerginliği azaltmaya yöneliktir." dedi.

İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

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Son Dakika Dünya İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    İngilizlerin Basra Körfezinde ne işi var belalarını bulmaya gelmişler herhal 124 2 Yanıtla
  • Abdurrahmanali Copur:
    edicek tabi 51 2 Yanıtla
  • Ozan:
    savaşta kendilerine pay çıkarmak için bilinçli bı sekilde gelmişler 48 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Saldırmak için gemiyi bilerek yem olarak yollamıştır 32 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Bizim medya Berlin medyası gibi :) Almanlar da Rusları yeni yoruz sanıyordu ki Rus tanklarını görene kadar 20 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti - Son Dakika
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