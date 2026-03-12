İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12.03.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzelerin NATO sistemi tarafından imha edilmesi sonrası "S-400 neden kullanılmadı?" sorusu gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. MSB açıklamasında, "Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. " denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzelere karşı yürütülen hava savunma faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, Türkiye'nin hava ve füze savunmasının çok katmanlı bir sistem içinde yürütüldüğünü belirtti.

"EN HIZLI ÖNLEME ARACI OTOMATİK OLARAK SEÇİLMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin hava ve füze savunma faaliyetleri, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde yürütülmektedir. Bu kapsamda en uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir. Türkiye, NATO'nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir."

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının sürdüğü süreçte Türk hava sahasına yönelen bazı füzeler imha edilmişti. 4 Mart 2026'da Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi havada imha edilirken, parçaları Hatay'a düşmüştü.

İsrail ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar sırasında Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneyşehir Mahallesi'nde de havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları bir inşaat alanındaki boş araziye düşmüştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepki ve endişeleri iletilmişti.

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

PARTİOT'LAR MALATYA'YA GELMEYE BAŞLADI

Öte yandan NATO'nun, Patriot hava savunma bataryasını Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladığı öğrenildi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla Türkiye'ye taşınıyor. Birçok bileşenden oluşan batarya parça parça Malatya'ya sevk edilirken, Patriot sistemine ait bazı parçalar NTV ekibinden Melike Şahin ve Cahit Kazan tarafından görüntülendi.

MSB DUYURMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atarken Milli Savunma Bakanlığı da Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cevdet66 Cevdet66:
    Önce izin alalım kullanmak için izin verirlerse kullanırız :) 32 27 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Alırken izin almayan kullanırken mi izin alacak 22 9
    Erbay Mercan Erbay Mercan:
    yaw az milli olun yazıklar olsun size 17 6
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    çok komik bir açıklama açık açık desenize aldık ama amerika kullandırmıyor diye… 23 24 Yanıtla
    7zxs4mm228 7zxs4mm228:
    Acaba yukarıdaki açıklamayı anlayabildin mi yoksa anlamasa problem mi var? 5 0
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    süslük olsun diye aldık ne işe yarayacaksa 11 14 Yanıtla
    Egemen.06 Egemen.06:
    Ayhan sen git biraz oksijen al kapalı alanda fazla kalma 0 0
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    S400 ler o kadar etkin değilse neden alındı o zaman 11 9 Yanıtla
  • Fabsel Fabsel:
    yani S 400 LÉR UCUZ BİZİM PARAMIZ DAHA ÇOK VAR NATOYA YAZIK PARASI YOK BİRAZ DESTEK ÇIKALIM 6 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
Konya’da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Meloni’den savaşın başından beri en sert mesaj Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 12:52:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.