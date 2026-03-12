İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzelere karşı yürütülen hava savunma faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, Türkiye'nin hava ve füze savunmasının çok katmanlı bir sistem içinde yürütüldüğünü belirtti.

"EN HIZLI ÖNLEME ARACI OTOMATİK OLARAK SEÇİLMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin hava ve füze savunma faaliyetleri, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde yürütülmektedir. Bu kapsamda en uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir. Türkiye, NATO'nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir."

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının sürdüğü süreçte Türk hava sahasına yönelen bazı füzeler imha edilmişti. 4 Mart 2026'da Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi havada imha edilirken, parçaları Hatay'a düşmüştü.

İsrail ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar sırasında Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneyşehir Mahallesi'nde de havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları bir inşaat alanındaki boş araziye düşmüştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepki ve endişeleri iletilmişti.

PARTİOT'LAR MALATYA'YA GELMEYE BAŞLADI

Öte yandan NATO'nun, Patriot hava savunma bataryasını Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladığı öğrenildi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla Türkiye'ye taşınıyor. Birçok bileşenden oluşan batarya parça parça Malatya'ya sevk edilirken, Patriot sistemine ait bazı parçalar NTV ekibinden Melike Şahin ve Cahit Kazan tarafından görüntülendi.

MSB DUYURMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atarken Milli Savunma Bakanlığı da Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.