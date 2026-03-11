İran'ın füzelere yazdığı mesaj gündem yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın füzelere yazdığı mesaj gündem yarattı

İran\'ın füzelere yazdığı mesaj gündem yarattı
11.03.2026 06:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta 12. güne girilirken, İranlı askerlerin bazı füzelere İngilizce olarak "Epstein Adası kurbanlarının anısına" yazdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İran ile İsrail ve ABD arasında tırmanan gerilim sürerken İran ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. İranlı askerlerin bazı füzelere İngilizce olarak "Epstein Adası kurbanlarının anısına" ifadelerini yazdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İranlı askerlerin hazırlanan füzelere İngilizce mesajlar yazdığı görülüyor. Mesajlardan birinde "In memory of the victims of Epstein Island" (Epstein Adası kurbanlarının anısına) ifadesi yer aldı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, mesajın ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendirilen ve yıllardır tartışma konusu olan Epstein Adası skandalına gönderme yaptığı değerlendirildi.

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmek ve insan ticareti ağı kurmakla suçlanmış, 2019 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından cezaevinde hayatını kaybetmişti. Epstein'ın Karayipler'deki özel adasında birçok güçlü isimle bağlantılı istismar ağı kurduğu iddiaları dünya kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

İranlı askerlerin füzelere yazdığı mesajın, Batı'daki bu skandala gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapıldı.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki askeri gerilim son haftalarda hızla tırmanırken bölgede karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik devam ediyor. Taraflardan henüz füzelere yazılan mesajla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın füzelere yazdığı mesaj gündem yarattı - Son Dakika

Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

06:23
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
03:04
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
02:52
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum
ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
02:23
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
01:49
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
01:08
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 07:25:34. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'ın füzelere yazdığı mesaj gündem yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.