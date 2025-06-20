İran\'ın Hayfa\'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail- İran savaşının 8. gününde iki ülke birbirini karşılıklı olarak vurmaya devam ediyor.

İran'ın öğlenden sonra attığı balistik füzelerden bazıları Hayfa'ya düştü. Şehrin semalarında yoğun dumanlar yükselirken, peş peşe gelen patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuldu. Kentte alarm sirenleri çalarken, halkın sığınaklara yöneldiği bildirildi.

İran'ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa'nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kente isabet eden füze sonucu 12 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölgede arama-kurtarma ekipleri ve sağlık birimleri çalışmalarını sürdürüyor.

İLK GÖRÜNTÜLER

Saldırıların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hayfa'nın birçok noktasında siyah duman bulutları göze çarptı.