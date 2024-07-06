İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dünya liderlerinden tebrik mesajları aldı - Son Dakika
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Dünya

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dünya liderlerinden tebrik mesajları aldı

İran\'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dünya liderlerinden tebrik mesajları aldı

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda oyların yüzde 53,7'sini alan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Dünya liderleri, Pezeşkiyan'ı tebrik ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrar için işbirliği yapma umutlarını dile getirdi.

06.07.2024 14:36
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İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Dünya liderleri Pezeşkiyan'a tebrik mesajları paylaştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik ettiği belirtildi. Putin mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Rusya-İran ilişkileri dostane ve iyi komşuluk düzeyindedir. Moskova ve Tahran, uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınmasına yönelik çabaları etkili bir şekilde koordine ediyor. Başkan olarak faaliyetlerinizin, bölgesel güvenlik ve istikrarın basitleştirilmesi amacıyla dost halklarımızın yararına olacak şekilde her alanda yapıcı ikili işbirliğinin daha da genişletilmesine katkıda bulunacağını umuyorum" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi mesajında, " Sayın Pezeşkiyan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi tebrik ederim. Halklarımızın ve bölgenin yararı için sıcak ve uzun süreli ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek üzere sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tebrik mesajında, "Kardeşim Dr. Mesud Pezeşkiyan'ı İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum! Pakistan-İran ikili ilişkilerini daha da güçlendirmek ve bölgesel barış ve istikrarı desteklemek için seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Komşu ülkeler olarak Pakistan ve İran yakın ve tarihi bir ilişkiye sahiptir. Karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yoluyla iki halk için parlak bir gelecek sağlamalıyız" ifadelerine yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ikili ilişkilere vurgu yaparak, "Dr. Masoud Pezeshkian'ı tebrik ederiz. İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı kutluyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve BAE ile İran arasındaki bağları iki ulus ve halkımızın yararına daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

"UMARIZ PEZEŞKİYAN ORTA DOĞU'DA YAPICI BİR ROL OYNAR"

Japonya Dışişleri Bakanlığı ise yeni Cumhurbaşkanının Orta Doğu'daki güven ortamını sağlamasına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini belirterek, "Japonya, İran'ın Sayın Dr. Pezeşkiyan başkanlığında Orta Doğu bölgesindeki gerilimin azaltılması ve durumun istikrara kavuşturulması için yapıcı bir rol oynayacağını ummaktadır. Japonya, İran ile olan geleneksel dostane ilişkilerine dayanarak Orta Doğu bölgesindeki gerilimin azaltılması ve durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik proaktif diplomatik çabalarını sürdürecek ve Sayın Dr. Pezeshkian başkanlığındaki yeni İran yönetimi ile diyaloglarını geliştirecektir" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dünya liderlerinden tebrik mesajları aldı - Son Dakika

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