İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

01.03.2026 22:35
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde patlamalar meydana gelirken, ülke genelinde sirenler çaldı. İran'ın İsrail'i daha önce hiç kullanmadığı füzelerle vurduğu öğrenildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına bir kez daha karşılık verdi. İran'ın İsrail'e füze fırlatmasının ardından Hayfa, Kudüs, Tel Aviv ve çevresinde en az 5 patlama sesi duyuldu.

İRAN, İSRAİL'İ DAHA ÖNCE KULLANMADIĞI FÜZELERLE VURDU

Ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. Vurulan yerlerden duman yükseldiği görüldü. İran'ın son saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İran'ın İsrail'i daha önce kullanılmayan füzelerle vurduğu öğrenildi.

TAHRAN'DA PATLAMALAR YAŞANIYOR

AA İran muhabiri, Tahran'ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiğini aktardı. Patlamalar öncesinde İran'a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü. Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

LİMANI VURDULAR

Hedef olan noktalardan birisi de İran ve Pakistan sınırındaki liman oldu. Patlamanın ardından limanda yangın çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

NETANYAHU: SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Başkanı David Barnea ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaşarak devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine yoğun saldırılar düzenliyor ve bu saldırılar önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak" dedi.

Tel Aviv ve Beit Shemesh'te düzenlenen saldırılara değinen Netanyahu, "Ailelere yürekten başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların İsrail'in varlığını ve geleceğini güvence altına almak için düzenlendiğini iddia eden Netanyahu, İsrail ordusunun tüm gücünün bu saldırılarda kullanıldığını belirterek, "ABD ile ortak çabalarımız, 40 yıldır uzun süredir yapmak istediğim şeyi, yani terör rejimine kararlı bir şekilde saldırmayı mümkün kılıyor" dedi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

