İran: İsrail ve ABD\'nin ortak saldırısında Tahran, İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah hedef alındı

İran'a yönelik uzun bir süredir devam eden tehditler bu sabah itibariyle saldırıya dönüştü. Başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Saldırıların İsrail-ABD ortak operasyonu olduğu açıklandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu. İran Resmi Haber Ajansı, Tahran'da üniversite caddesine roket düştü, 3 patlama sesi duyulduğunu açıkladı.Tahran'ın kuzeyinde 2 patlama daha olduğu belirtiliyor.
Bir ABD'li yetkili, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa yürütülen bir askeri operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
Yetkili, operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşmazken, saldırıların iki ülkenin koordinasyonu ile planlandığını ve icra edildiğini belirtti.
