İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20\'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam\'da

İran'da protestolar sekizinci gün üst üste devam ediyor. ABD merkezli bir insan hakları kuruluşunun yayın organı olan İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) aktardığına göre, ülke genelinde 26 eyalette 78 şehirde toplam 222 noktada gösteriler, grevler ve öğrenci protestoları düzenlendi.

CAN KAYBI 20'YE YÜKSELDİ

HRANA'nın doğruladığı verilere göre sekiz gün içinde en az 19 sivil ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. En az 51 kişi de yaralandı. Yaralanmaların büyük kısmının saçma ve plastik mermi isabeti nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

HRANA, güvenlik tedbirlerinin sertleştirilmesine, polis ve güvenlik güçlerinin sahadaki varlığının artırılmasına ve bazı bölgelerde devam eden çatışmalara rağmen protestoların coğrafi yayılımının korunduğunu bildirdi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" ÇAĞRILARI

Protestoların ilk olarak işçi grevleri ve meslek gruplarının toplanmalarıyla başladığı, ardından sokak gösterileri, sınırlı ticari durdurmalar ve rejim değişikliği çağrıları içeren öğrenci eylemleriyle genişlediği kaydedildi. HRANA'ya göre 17 üniversitede öğrenci hareketliliği yaşandı.

24 SAATTE 20'DEN FAZLA ŞEHİRDE EYLEM

Son 24 saatte yalnızca 20'den fazla şehirde huzursuzluk bildirildi. HRANA'nın paylaştığı bilgilere göre protestoların görüldüğü şehirler arasında Tahran, Meşhed, Şiraz, Kerec, Kazvin, Yezd, Bender Abbas, Tebriz, Kirmanşah, Hürremabad, Şahrud, Dorud, Gachsaran, Yasuc, Buşehr, Lahican, Nişabur, Mahallat, Rudbar, Borujerd ve Marvdasht yer aldı. Bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin takviyesine gidildiği de aktarıldı.

"EN KANLI MÜDAHALE" İLAM'DA

İran International'ın ulaştığı bilgilere göre en kanlı müdahale, İran'ın batısındaki İlam eyaletine bağlı Malekşahi kentinde cumartesi günü yaşandı. Habere göre güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı, en az 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE "ORANTISIZ GÜÇ" İDDİASI

Birçok şehirden gelen raporlar ve doğrulanmış videolarda güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek mermi, saçma ve toplu gözaltı yöntemlerine başvurduğu ileri sürüldü. Eylemlerin yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmadığı, küçük kent ve kasabalara da yayıldığı, bunun da ülke genelinde yatay bir protesto dalgasına işaret ettiği değerlendirildi.