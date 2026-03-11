İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun - Son Dakika
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

Haberin Videosunu İzleyin
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
11.03.2026 16:41
Haberin Videosunu İzleyin
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Haber Videosu

İran Hatem-ül-Enbiya Merkez Üssü Komutanlığı, bölgedeki ABD ve İsrail bağlantılı bankalara saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Hürmüz Boğazı kararından geri adım atmayacaklarını belirten Sözcü İbrahim Zülfikari, "ABD petrol fiyatlarını kontrol edemeyecek. ABD'ye, Siyonistlere ve ortaklarına tek bir litre petrol bile ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun, çünkü petrol fiyatı sizin istikrarsızlaştırdığınız bölgesel güvenliğe bağlıdır" dedi.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı'nı kapatan Tahran'ın kararından vazgeçmemesi nedeniyle geri dönülemez noktaya ulaştı. Dünya petrol ticareti için hayati konumda yer alan Hürmüz'ün kapalı olması uluslararası piyasaları derinden etkilerken İran'dan yeni açıklama geldi.

İRAN'DAN BİR HÜRMÜZ TEHDİDİ DAHA

İran bankalarına yapılan saldırıya cevap vereceklerini belirten İran Hatem-ül-Enbiya Merkez Üssü Komutanlığı, bölgedeki ABD ve İsrail bağlantılı ekonomi ve bankacılık merkezlerini hedef alacaklarını açıkladı. Komutanlık Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin petrol fiyatlarını kontrol edemeyeceğini söyledi.

"PETROLÜN FİYATI 200 DOLARA ÇIKACAK"

Zülfikari şu ifadeleri kullandı: "ABD petrol fiyatlarını kontrol edemeyecek. ABD'ye, Siyonistlere ve ortaklarına tek bir litre petrol bile ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onlara bağlı herhangi bir gemi veya tanker meşru bir hedef olacak. Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun, çünkü petrol fiyatı sizin istikrarsızlaştırdığınız bölgesel güvenliğe bağlıdır" diye konuştu.

ARAKÇİ: PETROL PİYASALARI TARİHİN EN BÜYÜK ARZ KESİNTİSİYLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi de Hürmüz gerilimine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, ''Petrol Piyasaları tarihin en büyük arz kesintisiyle karşı karşıya. Bu kesinti, Arap Petrol Ambargosu, İran İslam Devrimi ve Kuveyt işgalinin toplamından daha büyük.'' demişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu dar su yolundan taşındığı belirtiliyor.

Son günlerde bölgede artan askeri hareketlilik ve savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı petrol tankerlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede beklediği ve deniz trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği bildiriliyor.

PETROL PİYASALARI HASSAS

Enerji piyasaları da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre boğazın kapanması veya petrol sevkiyatının kesintiye uğraması durumunda küresel petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

Trump'ın açıklamaları da bu nedenle enerji piyasalarında yakından izlenirken, ABD yönetiminin boğazdaki petrol akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceği mesajını vermek istediği değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, İsrail, Güncel, Enerji, Dünya, Sözcü, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun - Son Dakika

