İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik yürütülen "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 54. dalgasının gerçekleştirildiğini ve saldırıda ilk kez 'Siccil' balistik füzesinin kullanıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, saldırılarda şu füze sistemlerinin kullanıldığını bildirdi:

Hürremşehr ağır balistik füzesi (iki tonluk savaş başlığına sahip)

Hayberşekan

Gadr

Emad

Ve ilk kez kullanılan katı yakıtlı stratejik Siccil füzesi

Açıklamaya göre söz konusu füzeler, İsrail'in hava operasyonlarını yöneten komuta ve karar merkezleri, askeri ve savunma sanayisi altyapıları ile askerî birliklerin toplandığı noktaları hedef aldı.

İran tarafı, saldırıların "işgal altındaki toprakların merkezinde başarıyla gerçekleştirildiğini" ileri sürdü.

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde siren sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajı gönderilirken, başkent Tel Aviv'in yanı sıra pek çok kentte sirenler çaldı.

İsrail'in merkez ve güney bölgelerini hedef alan son füze saldırısı İran'ın pazar günü gerçekleştirdiği 7'nci misilleme olarak kayıtlara geçti.

FÜZE PARÇALARI TEL AVİV'E DÜŞTÜ

İsrail basını, İran'dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından ülkenin merkezinde "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde bir kişinin vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığını ifade etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Gush Dan bölgesinde bir eve şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı.

2000 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

İran tarafından geliştirilen Siccil balistik füzesi, orta menzilli balistik füze sınıfında yer alan ve ülkenin uzun menzilli saldırı kapasitesinin önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Katı yakıtlı iki kademeli motor yapısına sahip olan füze, yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Yaklaşık 18 metre uzunluğunda ve 1,25 metre çapında olan Siccil füzesinin fırlatma ağırlığı 20–23 ton civarında. Füze yaklaşık 500 ila 1000 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabiliyor ve mobil rampalardan fırlatılabiliyor. Katı yakıt kullanılması, füzenin sıvı yakıtlı sistemlere göre çok daha kısa sürede ateşlenebilmesini sağlarken, önceden yakıt ikmali gerektirmemesi nedeniyle operasyonel hazırlık süresini de önemli ölçüde azaltıyor.

Siccil'in geliştirilmiş versiyonlarında gelişmiş atalet navigasyon sistemi ve hassas güdüm teknolojileri kullanılıyor. Bu sistemler sayesinde füzenin sapma payı 10 metreye kadar düşebiliyor. Uzmanlar, yüksek hız, uzun menzil ve mobil fırlatma kabiliyeti nedeniyle Siccil'in İran'ın balistik füze envanterinde caydırıcılık sağlayan önemli bir platform olarak öne çıktığını değerlendiriyor.