IŞİD lideri Bağdadi'nin dul eşi Irak'ta idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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IŞİD lideri Bağdadi'nin dul eşi Irak'ta idam cezasına çarptırıldı

IŞİD lideri Bağdadi\'nin dul eşi Irak\'ta idam cezasına çarptırıldı

Cihatçı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 2019'de ölen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin dul eşi Ümmü Hüdayfe'ye Irak'ta idam cezası verildi.

11.07.2024 05:48
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Cihatçı Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 2019'de ölen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin dul eşi Ümmü Hüdayfe'ye Irak'ta idam cezası verildi.

Resmi adı Esma Muhammed olan Hüdayfe Irak'ta bir hapishanede tutuklu bulunuyor.

Bağdat'taki Karkh Ceza Mahkemesi Hüdayfe'yi "radikal bir örgüt için çalışmak ve Ezidi kadınları alıkoymak" suçlarından mahkum etti.

Hüdayfe'nin avukatından idam kararına dair bir açıklama gelmedi ancak Hüdayfe yakın zamanda cezaevinden BBC'ye verdiği mülakatta Ezidi kadınların kaçırılıp alıkonmasında rolü olmadığını savunmuş, suçlamaları reddetmişti.

Hüdayfe, IŞİD'in Irak ve Suriye'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede hüküm sürdüğü yıllarda El Bağdadi'nin eşiydi.

2019 yılında ABD güçleri El Bağdadi'nin ailesinin bir kısmıyla birlikte Suriye'nin kuzeybatısında saklandığı yere baskın düzenlemiş, Bağdadi bir tünelde kıstırıldığında üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirerek kendisi ve iki çocuğunu öldürmüş; dört eşinden ikisi ise çıkan çatışmada öldürülmüştü.

Türkiye'de yakalanmıştı

Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan baskın sırasında Ümmü Hüdayfe ise orada değildi çünkü 2018 yılında Türkiye'de sahte bir isimle yaşarken yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Bağdadi'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada "ABD, Bağdadi'yi tünelde imha etti. İlk kez açıklıyorum, biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye'de yakaladık" diye konuşmuştu.

Hüdayfe bu yılın Şubat ayında Irak'a geri gönderildi ve o günden bu yana cezaevinde tutuluyor; yetkililer IŞİD'deki rolünü araştırıyor.

Birleşmiş Milletler müfettişleri de IŞİD'in Ezidi kadınlara yönelik "soykırım ve birçok diğer uluslararası suç" işlediğine dair açık ve ikna edici kanıtları olduğunu belirtmişti.

IŞİD'in Irak ve Suriye'de en güçlü olduğu dönem 2014-2017 yılları arasındaydı.

O dönemde binlerce Ezidi öldürüldü, binlercesi köleleştirildi, Ezidi kadın ve çocuklar ailelerinden kaçırılarak tecavüz ve cinsel şiddet de dahil istismara maruz bırakıldı.

Ezidi kadınlar dava açmıştı

BBC röportajında kendisine IŞİD'in işlediği bu suçlar sorulduğunda Ümmü Hüdayfe kocasına “o masum insanların kanını” ellerine bulaştırdığı için meydan okuduğunu söylemişti.

Hüdayfe Ezidi kadınların başına gelenler için çok üzgün olduğunu ve utanç duyduğunu da eklemişti. En az dokuz Ezidi kız çocuğu ve kadının Hüdayfe'nin evine köle olarak getirildiği biliniyor.

IŞİD zulmünden kurtulabilen bazı Ezidi kadınlar, Irak'ta Ümmü Hüdayfe'ye yönelik "insan kaçırma ve cinsel kölelik" suçlamalarıyla dava açmıştı. Hüdayfe suçlamaları reddediyordu.

Kaynak: BBC

Irak, Işid, Şam, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya IŞİD lideri Bağdadi'nin dul eşi Irak'ta idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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