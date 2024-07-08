İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı - Son Dakika
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İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı

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Barselona'da turizm karşıtı protestocular, turistlere su tabancalarıyla saldırdı. Göstericiler, restoranlarda yemek yiyen ziyaretçilere su sıktı ve bazı mekanları sembolik olarak kapattı. Protestocular, turist sayısının azaltılmasını ve şehirdeki aşırı turizmin durdurulmasını talep ediyor. Yerel yetkililer, konut maliyetlerinin %68 arttığını ve bunun büyük bir anlaşmazlık kaynağı olduğunu belirtti.

08.07.2024 15:14  Güncelleme: 15:21
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Binlerce protestocu, kitle turizmine ve İspanya'nın en çok ziyaret edilen şehrine olan etkilerine öfkesini dile getirmek için günü Barselona'da yürüdü. Göstericiler, popüler La Barceloneta semtindeki restoranlarda yemek yiyen turistlere su tabancası ile su sıktı.

PROTESTOCULAR BAZI MEKANLARI KAPATTI

Görüntülerde, bazı restoranlarda protestoculardan kaçmak için müşterilerin masa değiştirmek zorunda kaldıkları, diğer restoranların ise göstericiler tarafından sembolik olarak kapatıldığı görülüyor.

"Evlerinize dönün turistler " yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Barselona'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısının azaltılmasını talep ederek, otellerin ve restoranların önünde durarak turistlere müdahale etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan göstericilerden biri, "Turizme karşı değilim ama Barselona'da şehrimizi yaşanmaz hale getiren aşırı turizmden muzdaripiz" dedi. Yerel yetkililer, İspanya'nın bu kentinde konut maliyetlerinin son on yılda %68 arttığını ve bunun hoşnutsuz sakinler için başlıca anlaşmazlık konularından biri haline geldiğini söylüyor.

Reuters haber kamerasına konuşan bir diğer protestocu ise, "Son yıllarda şehir tamamen turistlere yöneldi ve biz vatandaşlar için bir şehir istiyoruz, turistlere hizmet eden bir şehir değil" dedi. Haziran ayında Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, 2028'e kadar ev sahiplerinin yabancı ziyaretçilere konaklama yeri kiralamasına izin veren binlerce turist lisansını yenilemeyi bırakacağını söyledi. Collboni'ye göre bu hamle, şu anda Airbnb gibi platformlarda reklamı yapılan evleri yerel halkın kullanımına açacak.

HER YIL YAKLAŞIK 33 MİLYON TURİST İSPANYA'YI ZİYARET EDİYOR

Son protesto, İspanya'nın diğer turistik merkezlerindeki benzer büyük ölçekli gösterilerin ardından geldi. Ülkenin güney kesimindeki Malaga'da düzenlenen bir protesto, Haziran ayında aşırı turizme karşı yaklaşık 15.000 kişiyi bir araya getirirken, Palma de Mallorca adasında Mayıs ayında kitlesel turizmin etkisine karşı 10.000'den fazla kişi yürüyüş yaptı.

İspanya'nın ulusal istatistik ofisi INE'ye göre, sadece 2024'ün ilk beş ayında ülkeyi 33 milyondan fazla turist ziyaret etti ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 13,6'lık bir artışı temsil ediyor.

İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı
İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı
İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı
İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı
İspanya\'da turizm karşıtı protestocular, Barselona\'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı

Barselona, İspanya, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da turizm karşıtı protestocular, Barselona'da turistlere su tabancalarıyla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: adamlar turist istemiyolar bizdede bir kesim varki mülteci gelsin diye yalvarıyolar aradaki fark herseyi özetliyor 1 0 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: iyi kaleş ile saldırmamışlar 1 0 Yanıtla

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