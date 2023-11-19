İsrail Basını: Süpernova Festivali Saldırısı İsrail Askerleri Tarafından Düzenlendi

İsrail basını, 7 Ekim'de Süpernova Festivali'ne gerçekleştirilen ve 360 kişinin öldüğü saldırının Hamas tarafından değil, İsrail askerleri tarafından düzenlendiğini açıkladı.

İsrail merkezli Haaretz Gazetesi, festivaldeki saldırıyı Hamas'ın değil, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiğini ifade etti. Gazetenin haberinde, İsrail ordusuna ait bir helikopterin Gazze Şeridi yakınlarındaki Re'im kasabasında düzenlenen festivaldekilere rastgele ateş açtığı belirtildi. Haaretz'in üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, Hamas'ın festivalle ilgili önceden bir bilgisi olmadığı da aktarıldı.

Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir kişi de sivillerin üzerine İsrail güçlerinin ateş açtığını ifade etmişti. - TEL AVİV