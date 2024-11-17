İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş - Son Dakika
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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan ziyaretini "güvenlik gerekçesiyle" iptal ettiğini söylerken, gerçeğin bambaşka olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin geçiş izni vermeyerek hava sahasını kapatması nedeniyle Herzog'un Azerbaycan'a gidemediği öğrenildi.

17.11.2024 18:45  Güncelleme: 19:03
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan ziyaretini "güvenlik gerekçesiyle" değil, Türkiye'nin hava sahasını kullanmasına izin vermediği için iptal ettiği öğrenildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI, AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapacağı COP29 gezisi iptal edildi. İsrail yaptığı resmi açıklamada ziyaretin "güvenlik nedeniyle" iptal edildiğini söyledi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

TÜRKİYE, HAVA SAHASININ KULLANILMASINA İZİN VERMEMİŞ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail cumhurbaşkanlığına ait "Wing of Zion" uçağının hava sahasından geçmesine izin vermemesinin olduğunu açıkladı. Bakanlıktaki üst düzey bir yetkili bir haber sitesine yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesinin doğru olmadığını, Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog\'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

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Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Trabzonspor S:
    yalan haber. gitti Azerbaycan'a ve aliyevle görüşmüş. haberlere çıktı. burdan bile dezerfasyon yspıyonuz aklınız sıra. 18 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    izin vermeyerek iyi yapmışlar, gemilerinide limana almasak ,daha iyi olur 9 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi Yapmış Adiler Sizi 7 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yaalan kere halan haber. ve inanlar var. abi arastirmayi ogrenin artik 7 1 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Azeri petrolünü gazını israile satan azerbaycana türkiye mi izin vermemiş … yalan haberinizi .mmmm 5 1 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    hava sahasını açmamış ama her gece derince limaninda siyonistlere giden gemilere izin veriliyor ALLAH c.c. herşeyi goruyor 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    ÇOK İYİ OLMUŞ. SEVİNDİM. AZERBAYCAN DA BİR KASABA 45 savaşı’nda YERLEŞTİRİLMİŞ YAHUDİ MİLLETİ VARDIR HER HALDE ORDAN İNSAN TOPLAMAYA GİDECEKTİ. 3 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    onlar gidecek delik bulurlar,kaypak nesil! 2 0 Yanıtla
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