İsrail\'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, ABD merkezli araştırma şirketi Pew Research Center'ın Haziran 2025'te yayımladığı küresel tutumlar anketini yeniden gündeme taşıdı. 23 ülkede yapılan araştırma, özellikle Gazze saldırılarının ardından İsrail'e ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik olumsuz bakışın dünyada hızla arttığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 94 OLUMSUZ GÖRÜŞ

Araştırmaya göre Türkiye, İsrail'e karşı en olumsuz tutuma sahip ülke oldu. Katılımcıların yüzde 84'ü "çok olumsuz", yüzde 10'u ise "olumsuz" görüş bildirerek toplamda yüzde 94'lük bir karşıtlık oranı ortaya çıktı. Türkiye'yi, çok olumsuz görüş oranlarında yüzde 57 ile İspanya ve Hollanda, yüzde 56 ile İsveç, yüzde 55 ile Fransa ve yüzde 53 ile Yunanistan takip etti.

GENÇLERİN TUTUMU DAHA SERT

Anket, yüksek gelirli ülkelerde gençlerin yetişkinlere kıyasla İsrail'e daha sert eleştiriler yönelttiğini gösterdi. Bu eğilim özellikle Avustralya, Kanada, Fransa, Polonya, Güney Kore ve ABD'de belirgin. ABD'de gençlerin İsrail'e bakışı daha olumsuzken, yetişkinler daha dengeli bir yaklaşım sergiliyor.

GAZZE SALDIRILARINDAN SONRA ARTIŞ

Milliyet tarafından derlenen habere göre; veriler, Gazze'ye yönelik operasyonların ardından olumsuz görüşlerin hızla yükseldiğini ortaya koydu. Örneğin, Birleşik Krallık'ta 2013'te yüzde 11 olan "çok olumsuz" görüş oranı, 2025'te yüzde 44'e çıktı. ABD'de ise 2022'ye kıyasla olumsuz tutumlar yüzde 11 arttı.

OLUMLU GÖRÜŞLER SINIRLI

Afrika'da Nijerya ve Kenya yüzde 35'lik oranla olumlu bakışta öne çıkarken, Avrupa'da en olumlu yaklaşan ülke yüzde 36 ile Macaristan oldu. Hindistan'da ise yüzde 34 olumlu, yüzde 29 olumsuz görüş bildirildi.