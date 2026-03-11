İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada - Son Dakika
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail\'den Beyrut\'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
11.03.2026 22:39
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları ve füzelerle yapılan saldırıda yüksek katlı binalar hedef alındı. Füzxeyle düzenlenen bir saldırı sonrası yaşanan büyük patlama kameraya yansıdı.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

BEYRUT BİR KEZ DAHA VURULUYOR

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor. İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi. Öte yandan İsrail ordusu, Dahiye bölgesine geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

"YÜKSEK KATLI BİNALAR HEDEF ALINIYOR" İDDİASI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesinde yüksek katlı binaları hedef aldığını öne sürdü. Füzelerle düzenlenen saldırının ardından yaşanan şiddetli patlama kameraya anbean yansıdı.

İsrail ordusu gün içerisinde de Dahiye'ye 2 hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

