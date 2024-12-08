Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı - Son Dakika
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Dünya

Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı

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İsrail Ordusu, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu ve güvenli bölge ilan ettiği Golan Tepeleri'nde ihlale başladı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafını işgal ettiği bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü" ifadelerini kullandı.

08.12.2024 18:36  Güncelleme: 19:08
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İsrail ordusu, Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

14 KİLOMETRE DERİNLİĞE GİRDİLER

İsrail ordusundan konuya dair yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ardından durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi. Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki belirli bölgelere ve İsrail'in Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırıldığı belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı. Haberde, İsrail ordusunun hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedildi. İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtildi. İsrail birliklerinin, harekat sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığı da aktarıldı.

"SURİYEYLE YAPILAN ANLAŞMA ÇÖKTÜ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle, işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen,1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti. Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti." dedi. Ayrıca Netanyahu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, 61 yıldır süren Baas rejiminin yıkılmasını "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olduğunu öne sürerek, Suriye'deki gelişmelerin İsrail'in Esed rejimi destekçileri İran ve Hizbullah'a yaptığı saldırıların doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti. Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur." açıklamasında bulundu.

Devrilen Esed rejiminin, "İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkası" olduğunu öne süren Netanyahu, Esed'in Suriye'den kaçışının yeni fırsatların yanı sıra riskler de getirdiğini savundu.

GOLAN TEPELERİ'NE ASKER SEVKIYATI

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad\'ın ardından soluğu Golan Tepeleri\'nde aldı

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Son Dakika Dünya Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Gursel kalen:
    Kazanan tek İsrail’dir gerisi yalan dolan 80 22 Yanıtla
  • yavuz reis:
    Lan yoksa bu harekatların hepsi bu İsrailin elini güçlendirmek içinmiydi????? 82 13 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay Recep zaten bop èşbaşkaniydi ve görevini yerine getirdi 65 24 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    SIRA SEN DE NETANYAHU ! 49 19 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Sıra sana gelecek bekle bibii 35 24 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ÇAKMA DEĞÎL GERÇEK DUNYA LÎDERÎ NETANYAHU ÇAKMA DÜNYA LÎDERÎ MAŞASIYLA BÜYÜK ÎSRAÎL DEVLETININ TEMELÎNÎ ATIYOR VE SAYIN BOP ÉŞ BAŞKANIMIZ ALDIĞI YAHUDÎ CESARET ÖDÚLÜNÚN HAKKINI VERMÎŞ OLDU 36 17 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İsrail'i iyici biplemek lazım 25 21 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Uzatmaları oynuyorsun gangster. 22 21 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Daha dün ne yediğini bilmeyen zbidler bu gün kalkmışlar türkiye cumhuriyeti devletinin suriye deki başarısını küçük göstermeye çabalıyorlar Ne demişti REİS emevi camisinde namaz kılacağım o günler çok yakın istrail bile türkiyenin başarısını kabul ediyor siz etseniz nolur etmeseniz nolur 12 20 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    37 defa anlaşmayı ihlal et sonra anlaşma çöktü de. Bunlar ne biçim yaratık? Allah’ım affet bizi. İnsanımsı şeytanları bizim elimizden yok ettir. En güzeli de Cennet’i hakedemediğimiz bir dünyada, fırsat olursa Şehadete yürür de Cennet fırsatı olur. 11 9 Yanıtla
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