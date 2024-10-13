Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi

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İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse düzenlediği dronlu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını bildirdi. Hava savunma sistemlerinin İHA'yı tespit edemediği ve saldırı alarmlarının çalmadığı belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralılara müdahale edildiğini duyurdu.

13.10.2024 21:10  Güncelleme: 21:16
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İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti.

"HİZBULLAH HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ ALDATMAYI BAŞARDI"

Yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı. Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

İsrail'e düzenlenen saldırı sonrası Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah\'tan İsrail\'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi

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Son Dakika Dünya Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Emre YilmaZ:
    Son bilgi olarak 40 ölü 67 yaralı olduğu söyleniyor! Allah sayılarını arttırsın inşallah ! 176 4 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    beter olan it sürüleri 175 1 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Devamını bekliyoruz.... 111 3 Yanıtla
  • Sedat Alar:
    Allah sayılarını çoğaltsın insAllah 89 4 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Neden gebermiyor bunlardan hiç 61 3 Yanıtla
  • Ali null:
    ELİNE BEYNİNE SAGLIK KİM YAPTIYSA 49 2 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    ELLERİNE SAĞLIK DEVAMINI DİLERİM.AYNI NOKTAYA 44 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yahudilerde müslümanlarda bizim kardeşimiz durdurun bu savaşı siyonizme kurban vermeyelim hiç kimseyi 6 37 Yanıtla
  • Serkan ergezer :
    ACİLEN ORTA DOĞU PROJESİ EŞ BAŞKANI MASAYA OTURUP GELENİ GİDENİ GİDENİ ÜLKEYE ALMASI ŞART EKONOMİNİN DÜZELMESİ İÇİN 17 25 Yanıtla
  • Ali Simsek:
    BM barış gücüne sabah saldirdilar akşama cevabıni almışlar 25 2 Yanıtla
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