Hizbullah\'tan İsrail\'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi

Dünya

En büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti.

"HİZBULLAH HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ ALDATMAYI BAŞARDI"

Yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı. Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

İsrail'e düzenlenen saldırı sonrası Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.