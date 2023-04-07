İsrail güçleri, sabah namazı kıldırmadı! Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlileri coplayarak dışarı çıkarttı - Son Dakika
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İsrail güçleri, sabah namazı kıldırmadı! Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlileri coplayarak dışarı çıkarttı

07.04.2023 13:27

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla saldırdı. İsrail güçlerinin gruba müdahalesinin ardından ortalık savaş alanına döndü.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eski Şehir bölgesinde Aksa'ya çıkan yollarda demir bariyerler kurdu.

İsrail güçleri, sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere coplarla saldırdı

SLOGAN ATAN GRUPLARA COPLA MÜDAHALE

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında copla müdahale etti. İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü.

İsrail güçleri, sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere coplarla saldırdı

GAZZE'YE SALDIRI BAŞLATTILAR

İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail güçleri, sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere coplarla saldırdı

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

34 ROKET FIRLATILDI

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

HAMAS'I SORUMLU TUTTULAR

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı. İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu. İsrail ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Fikret Dikbaş: Bu mübarek Ramazan ayında müslümanların kutsalı olan Mescidi Aksa da namaz kıldırmayan İsrail'i kahr-ı perişan eyle yok eyle.Bütün yaptıkları kötülüklerini başlarına makus eyle.Allah'ım İsrail'i ve komisyon irail'e destek verenleri de kahr-ı perişan eyle,yok eyle. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roketli saldırıların ardından bölgede gergin bekleyiş sürüyor Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roketli saldırıların ardından bölgede gergin bekleyiş sürüyor Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roketli saldırıların ardından bölgede gergin bekleyiş sürüyor Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roketli saldırıların ardından bölgede gergin bekleyiş sürüyor

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Son Dakika Dünya İsrail güçleri, sabah namazı kıldırmadı! Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlileri coplayarak dışarı çıkarttı - Son Dakika


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