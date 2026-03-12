İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, her akşam Beyrut\'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
12.03.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, her akşam Beyrut\'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Haber Videosu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi. Şehrin pek çok oktası savaş uçakları ve füzelerle hedef alınırken, şiddetli patlamalar canlı yayında anbean kameralara yansıdı.

İsrail, İran'a düzenlediği saldırıların yanı sıra Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu.

BEYRUT'TA ART ARDA PATLAMALAR

Beyrut'ta pek çok nokta savaş uçakları ve füzelerle hedef alındı. Saldırıların ardından yaşanan patlamalar canlı yayında kameralara yansıdı. Beyrut'un pek çok noktasından dumanların yükseldiği görüldü.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Sur kentine bağlı Deyr Antar beldesinde ise İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü. Saldırılarda sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı.

İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Gece saatlerinde ise İsrail uçakları, Başkent Beyrut'taki Ramle Beyda bölgesi ile başkentin güneyindeki Aramun bölgesini hedef aldı.

İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

İSRAİL ÜNİVERSİTEYİ DE VURDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ramle Beyda bölgesindeki saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 çocuk yaralandı. Güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde bir araca yapılan saldırıda 3 kişi öldü. Beyrut'un Dahiye'de bölgesindeki bir fakülteye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Sayda'daki Arki beldesine yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'7e, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Güncel, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Petrol verip hava savunma sistemi aldılar Petrol verip hava savunma sistemi aldılar
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Pentagon’dan Hegseth’in basın toplantıları için dikkat çeken karar Pentagon'dan Hegseth'in basın toplantıları için dikkat çeken karar

23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:43:17. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.