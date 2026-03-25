İsrail, Hizbullah'a Karşı Yeni Operasyonlar Başlattı
İsrail, Hizbullah'a Karşı Yeni Operasyonlar Başlattı

25.03.2026 02:22
İsrail, Hizbullah'a yönelik askeri harekatında Lübnan'ın güneyinde geniş bölgeyi kontrol edecek.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkesinin Hizbullah'a karşı yürüttüğü askeri harekat kapsamında İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde geniş bir bölgeyi kontrol edeceğini açıkladı.

Katz, birliklerin Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 km mesafedeki Litani Nehri üzerindeki köprüleri havaya uçurduğunu ve bir güvenlik bölgesi oluşturulacağın belirtti.

24 Mart'ta savunma yetkilileriyle yaptığı bilgilendirmede Katz, amacın "savunma amaçlı bir alan yaratmak ve tehdidi uzak tutmak" olacağını ekledi.

Strateji, Gazze Şeridi'nde hava saldırılarıyla büyük ölçüde yıkılan ve hâlâ İsrail askeri kontrolü altında bulunan önemli yerleşim merkezleri Refah ve Beyt Hanun'da izlenen modele dayanıyor.

Katz, İsrail ordusunun "bir savunma hattı oluşturmak üzere Lübnan topraklarına manevra yaptığını, Hizbullah militanlarını ortadan kaldırdığını ve orada kurulmuş terör altyapılarını yok ettiğini" söyledi.

Ayrıca sınır yakınında Hizbullah tarafından kullanıldığını belirttiği evlerin de hedef alındığını kaydetti.

Ülkenin güneyinde yaşarken yerinden edilen on binlerce Lübnanlının, kuzeydeki İsraillilerin güvenliği sağlanana kadar "Litani Nehri'nin güneyine dönmeyeceğini" ifade etti.

Katz'ın "savunma tamponu" olarak tanımladığı yapının oluşturulması, kaçınılmaz olarak İsrail'in 1985'te Güney Lübnan'da kurup 2000'e kadar sürdürdüğü tampon bölgeyi anımsatıyor.

İsrail, Hizbullah saldırılarında verdiği kayıp nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı. Ölü ve yaralı İsrail askerlerinin bölgeden düzenli olarak helikopterlerle çıkarıldığı görüntüler, İsrail kamuoyunda tepki görmüştü.

Hizbullah yeniden İsrail'in güneye yerleşmesini önlemek için savaşmaya hazır olduğunu söylüyor. Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hassan Fadlallah bunun "varoluşsal bir tehdit" olduğunu söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu saldırganlıkla yüzleşmekten ve bu topraklara sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yok."

Ölü sayısı 1000'i geçti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 24 Mart itibarıyla İsrail'in saldırılarına başlamasından bu yana ülkede öldürülenlerin sayısı 1.072'ye yükseldi. Buna göre yaralıların sayısı da 2.966'ya çıktı.

Bunların arasında en az 118 çocuk ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor.

Saldırılar nedeniyle büyük çoğunluğu Beyrut'ta olan bir milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Açıklama, İsrail'in 22 Mart Pazar günü, Hizbullah'a yönelik kara ve hava saldırılarının genişletilmesine ilişkin planların onaylandığını duyurmasından sonra geldi.

Operasyonlar genişledi

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı kara ve hava saldırılarının genişletilmesi planının 22 Mart'ta onaylandığını duyurdu.

İsrailli yetkililer, amacın İsrail'in kuzeyindeki yerleşimleri Hizbullah saldırılarından korumak olduğunu söylüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Hizbullah'a karşı karadan yapılacak harekatın "uzun süreli bir operasyon" olacağını açıkladı.

Sonrasında Hizbullah'ın takviye birlikler göndermek için kullandığı söylenen Litani Nehri üzerindeki geçiş noktaları da hedef alındı.

Sahil kenti Sur yakınlarındaki Kasımiye isimli bir köprüye zarar verildi.

Litani Nehri, Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunuyor ve üzerindeki köprüler siviller tarafından da kullanılıyor.

Hizbullah'ın savaşın ilk günlerinde İsrail'e roket saldırıları yapması sonrası örgüte hava saldırıları başladı.

Lübnan'da birçok kişi, İsrail'in ülkenin güneyinde bazı bölgeleri işgal ederek bir tampon bölge oluşturmayı amaçladığından endişe ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarının "kara işgalinin bir başlangıcı" olduğunu savundu.

Bunun "sivillere karşı toplu cezalandırma politikası" anlamına geldiğini ve İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığını genişletmeyi amaçladığından "şüphelendiğini" dile getirdi.

Hizbullah ile İsrail arasında on yıllardır süren çatışmadaki son tırmanış, örgütün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme için İsrail'e roket fırlatmasıyla başladı.

Lübnan hükümeti, 1980'lerde 15 yıl süren iç savaş sırasında İsrail'in işgaline tepki olarak kurulan Hizbullah'ı silahsızlandırmayı vaat etti.

Ancak örgüt, şimdiye kadar silah bırakma konusunda konuşmayı reddetti.

Eski bir ordu komutanı olan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, mezhepsel ayrılıkları daha da kötüleştirebileceği ve şiddete yol açabileceği uyarısında bulunarak, güç kullanımını reddetmişti.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

