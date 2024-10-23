İsrail, Hizbullah lideri Seyfeddin'i öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail, Hizbullah lideri Seyfeddin'i öldürdü

İsrail, Hizbullah lideri Seyfeddin\'i öldürdü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın potansiyel lideri Haşim Seyfeddin'in, Beyrut'taki hava saldırısında öldüğünü duyurdu. Seyfeddin, daha önceki bir hava saldırısında muhalif Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da öldürüldüğü belirtilerek, İsrail'in terörist saldırıları yönetmekle suçladığı bir figürdü. Ölümünün ardından Hizbullah'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

23.10.2024 05:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, suikaste uğrayan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen din insanı Haşim Seyfeddin'i yaklaşık üç hafta önce düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüklerini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre Haşim Seyfeddin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki dış mahallelere düzenlenen hava saldırılarında öldü.

Hizbullah’tan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrailli yetkililer daha önce Seyfeddin'in muhtemelen öldürüldüğünü açıklamış, ancak kesin olarak teyit etmemişti.

Örgütün lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüştü.

4 Ekim'de Beyrut Havalimanı yakınlarındaki hava saldırılarının ardından Hizbullah yetkilileri Seyfeddin ile iletişimi kaybettiklerini söylerken, ABD basını İsrailli yetkililere dayanarak saldırıların hedefinin Seyfeddin olduğunu bildirdi.

O gece şehirde patlayan bombaların dumanı sabah saatlerinde bile görülebiliyordu.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Seyfeddin’in örgütün Beyrut'taki ana istihbarat merkezine düzenlenen saldırıda, merkezin komutanı olarak tanımladığı Ali Hüseyin Hazima ile birlikte öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın temel karar süreçlerine dahil olduğunu söylediği Seyfeddin’i yıllarca "İsrail Devleti'ne karşı terörist saldırıları” yönetmekle suçladı.

Hizbullah, Lübnan'da faaliyet gösteren, İran tarafından desteklenen, Şii İslamcı bir siyasi parti ve silahlı örgüttür. Başka ülkelerin yanı sıra ABD, İngiltere ve İsrail tarafından “terör örgütü” olarak kabul ediliyor.

Seyfeddin 2017 yılında ABD ve Suudi Arabistan’ın “küresel terörist” listesine girmişti.

Nasrallah'ın kuzeni olan Seyfeddin, İran'da dini eğitim aldı ve oğlu, 2020'de Irak'ta düzenlenen bir ABD hava saldırısında öldürülen İran'ın en güçlü askeri komutanı General Kasım Süleymani'nin kızıyla evlendi.

Öldüğünde yaşının 60 civarında olduğu düşünülüyor.

Seyfeddin bu yaz Beyrut'ta yaptığı bir konuşmada, Hizbullah'ın liderlik kadrosuna bakışını anlattı.

Fransız haber ajansı AFP, "Direnişimizde, herhangi bir lider şehit olduğunda, bir başkası bayrağı devralır ve yeni, kesin, güçlü bir kararlılıkla devam eder" dediğini aktardı.

İsrail, Gazze'deki savaşla tetiklenen ve yaklaşık bir yıldır süren sınır ötesi çatışmaların ardından Hizbullah'a karşı saldırıya geçti. Saldırının öncesinde İsrail hükümeti, Hizbullah'ın roket, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla yerinden edilen sınır bölgelerindeki İsraillilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini amaçladığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, geçen yıl en az 2.464 Lübnanlı öldürüldü ve yaklaşık 12.000 kişi yaralandı.

Reuters’ın bildirdiğine göre, Hizbullah saldırılarında İsrail’in kuzeyinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde en az 59 kişi öldürüldü.

Kaynak: BBC

Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, İsrail, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hizbullah lideri Seyfeddin'i öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:26:29. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah lideri Seyfeddin'i öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.