İsrail'in İHA Saldırısında 2 Ölü
Dünya

İsrail'in İHA Saldırısında 2 Ölü

İsrail'in İHA Saldırısında 2 Ölü
İsrail\'in İHA Saldırısında 2 Ölü
03.11.2025 17:29
İsrail'in İHA Saldırısında 2 Ölü
İsrail\'in İHA Saldırısında 2 Ölü
Haber Videosu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken; 7 kişi de yaralandı.

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Gazze'ye, Yemen'e, Suriye'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, yine Lübnan'ı vurdu.

BİLANÇO AĞIR

Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in İHA Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail'in İHA Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika
