İsrail'in İran'a Saldırısı Tepkileri Tetikledi - Son Dakika
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İsrail'in İran'a Saldırısı Tepkileri Tetikledi

İsrail\'in İran\'a Saldırısı Tepkileri Tetikledi
13.06.2025 12:55
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İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırdı, İran misilleme yaptı. Dünya genelinden tepkiler geldi.

İsrail, 13 Haziran sabah saatlerinde İran'ın nükleer tesislerini ve üst düzey nükleer ve askeri yöneticilerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Saldırılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde saatler sonra geldi.

İran, misilleme olarak İsrail'e yüzden fazla insansız hava aracı ve füze fırlattı.

İsrail'in saldırılarına Türkiye'den ve dünyadan tepkiler geldi.

'Barbarca bir saldırganlık'

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında saldırıların uluslararası hukuku "açıkça ihlâl ettiğini" söyledi.

Bakanlık "Bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur" dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 13 Haziran sabahı X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin saldırıları "en güçlü şekilde kınadığını" söyledi.

Çelik, "İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır" ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi.

"İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran ve İsrail'i "geri adım atmaya ve gerginliği acilen azaltmaya" çağırdı ve saldırıları "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Başbakan, "Gerilimi tırmandırmanın bölgede kimseye faydası yok" diye ekledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise "gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını" ve saldırıların "halihazırda istikrarsız olan bir bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıların ardından yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik "tek taraflı hareket ettiğini" ve Washington'ın saldırılara dahil olmadığını söyledi.

Rubio, açıklamasında ABD'nin önceliğinin bölgedeki askeri güçlerini korumak olduğunu belirtti ve "İran ABD çıkarlarını ve personelini hedef almamalı" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada Guterres'in Orta Doğu'da "her türlü askeri tırmandırmayı kınadığı" vurgulandı.

Açıklamada "Genel Sekreter iki tarafa da azami itidal göstermeleri ve ne pahasına olursa olsun bölgenin kaldırmakta oldukça zorlanacağı daha derin bir çatışmadan kaçınma çağrısı yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelere arabuluculuk eden Umman'dan da saldırılara dair açıklama geldi.

Açıklamada "böyle agresif ve ısrarlı davranışlar kabul edilemez ve bölgedeki barış ve güvenliği daha da zedeler" ifadeleri kullanıldı.

Umman saldırıdan ve sonuçlarından "İsrail'i sorumlu tuttuğunu" belirtti, "bu tehlikeli hareketi durdurmak için güçlü ve kesin bir duruş benimsemesi" çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan da saldırıları kınadı ve bunların İran'ın "egemenliği ve güvenliğine zarar verdiğini" ve "uluslararası hukuk ve normların açık ihlalini teşkil ettiğini" belirtti.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'in İran'a Saldırısı Tepkileri Tetikledi - Son Dakika

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