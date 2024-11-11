İsrail\'in Lübnan ve Gazze\'deki saldırılarında onlarca kişi öldü

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İsrail'in Lübnan'ın kuzeyi ve Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Pazsar günü başkent Beyrut'un kuzeyindeki Almat'ta düzenlenen saldırıda aralarında yedi çocuğun da bulunduğu en az 23 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sivil savunma yetkilileri Gazze'nin kuzeyinde de İsrail'in iki eve düzenledi saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğünü bildirdi.

Pazar sabah saatlerinde Cebeliye'deki bir evin vurulması sonucu aralarında 13 çocuğun da yer aldığı en az 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze kentindeki Sabra mahallesinde başka bir evin hedef alınması sonucu da beş kişinin öldüğü ve kaybolanlar da olduğu kaydedildi.

İsrail Ordusu ise, Lübnan'da hedef alınan noktalarda Hizbullah'ın faaliyet gösterdiğini ve silah depoladığı ileri sürüldü.

Ayrıca sivillere yönelik zarar riskini en aza indirgimek için "sayısız adımın atıldığı" savunuldu. Ordu, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ülkenin güneyindeki bir başka saldırıda da İsrail'in Adloun'daki İslami Sağlık Kurumu binasını vurması sonucu üç tıp çalışanının öldüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günkü saldırılarda ise 28'i güneyde, 17'si de Baalbek'te olmak üzere 53 kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail Ordusu ayrıca, Cumartesi günü Hizbullah'ın attığı 70 roketin vurulduğunu bildirdi.

Lübnan makamlarına göre İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların arttığı son yedi haftada en az 3.189 kişi ölürken, 14.078 kişi yaralandı ve ülke genelinde 1,2 milyon kişi evlerinden oldu.

Gazze'deki yardım kuruluşları da Cebeliye ve Kuzey Gazze'nin diğer kesimlerinin İsrail'in Hamas'a karşı yeni bir kara saldırısı başlattığı geçen ay başından bu yana abluka altında olduğunu belirtti.

Gazze kentindeki El Ahli Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Fadel Naim, Associated Press Haber ajansına yaptığı açıklamada, hastaneye 17 ceset getirildiğini ve bunların dokuzunun kadın olduğunu, ölü sayısının da büyük ihtimalle artacağını anlattı.

Görgü tanıkları İsrail saldırısını "deprem gibiydi" diye tanımladı.

Görgü tanığı ve kayıp yakını Hamza Alloush Reuters'a yaptığı açıklamada "Sakince oturuyorduk. Bunlar herhangi bir askeri örgüte ya da fraksiyona bağlı olmayan masum vatandaşlar" dedi.

Alloush "Ev herhangi bir uyarı olmadan bombalandı ve içindeki herkes şehit oldu. Sağ kurtulacak kadar şanslı olanlar ağaçların, komşuların üzerine savruldu ve kalıntılan da hala enkazın altında" diye konuştu.

Tıbbi görevliler ve akrabaları Gazze kentindeki bir başka saldırıda da bir bakanlık yetkilisi ile aralarında eşi ve çocuklarının da bulunduğu yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

BM daha önce Gazze'nin kuzeyinde savaşın "en karanlık anının" yaşandığını belirtmişti.

Bu arada; AFP Haber Ajansı, Suriye Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in başkent Şam'ın güneyindeki bir meskun mahale düzenlediği hava saldırısında yedi sivilin öldüğünü duyurduğunu bildirdi.

Bakanlığı AFP'ye yaptığı açıklamada, ölenler arasında kadın ve çocukların bulunduğunu, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda Hizbullah militanlarının hedef alındığını savundu.

Kuruluş saldırıda "Lübnanlı aileler ve hareketin üylerinin yaşadığı binanın hedef alındığını" bildirdi.

İsrail Ordusu henüz bu saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İsrail, Cumartesi günü de küresel gıda güvenliği uzmanlarının Gazze'nin kuzeyindeki açlık uyarılarını reddetti ve grubun "kısmi, taraflı ve yüzeysel kaynakların verilerin bağımlı olduğu" ileri sürüldü.

Bağımsız Açlık Değerlendirme Komitesi (FRC) yakın dönemde açlık yaşanması ihtimalinin büyük olduğu belirtilmiş ve "feci durumu iyileştirmek için derhal adım atılması gerektiğini" söylemişt.i

İsrail ise yardım çalışmalarının artırıldığını ve Gazze'nin güneyine daha fazla yardım girişi için ek kapıların açıldığını bildirdi.