İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC\'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
31.07.2025 08:25
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Netanyahu yönetimine yakın Israel Hayom gazetesi, KKTC'nin İsrail için "güvenlik sorunu" haline geldiğini savunan hadsiz bir yazı yayınladı. Gazete, "İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile koordinasyon içinde, adanın kuzeyini kurtarmak için bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır." dedi.

İsrail gazetesi Hayom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İsrail için güvenlik sorunu haline geldiğini savunan provokatif bir yazı yayınladı.

Yazıda, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte bölgeye yönelik acil durum planı hazırlaması gerektiği belirtildi. "Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur" başlıklı analizde, KKTC'deki Türk askeri varlığı hedef alındı.

"BÖYLE BİR OPERASYON TÜRKİYE'Yİ ETKİSİZ HALE GETİRECEK"

"Kuzey Kıbrıs da İsrail'in bir sorunudur." başlıklı Shay Gal imzalı yazıda, Ada'daki Türk gücü ve faaliyetleri uzun uzun anlatılarak, "Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmak İsrail'in görevi veya isteği değildir. Ancak, bölgeden gelen tehdit kritik bir eşiğe ulaşırsa, İsrail'in stratejik duruşu değişmelidir. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile koordineli olarak, adanın kuzeyini kurtarmak için bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır. Böyle bir operasyon, Türkiye'nin anakaradan gelen takviye güçlerini etkisiz hale getirecek, Kuzey Kıbrıs'taki hava savunma sistemlerini ortadan kaldıracak, istihbarat ve komuta merkezlerini yok edecek ve nihayetinde Türk güçlerini uzaklaştırarak uluslararası alanda tanınan Kıbrıs egemenliğini yeniden tesis edecektir." denildi.

"ACİL DURUM PLANI YAPILMALI"

Yazının devamında ise, "Bu acil durum planı, deniz hakimiyetini ve en kötü senaryonun yıkıcı sonuçlarını vurgulayan, Yunan deniz tanrısının adını taşıyan 'Poseidon'un Gazabı' olarak adlandırılabilir. Bu isim, İsrail'in stratejik deniz varlıklarını korumaya ve bölgesel güvenlik için kritik öneme sahip açık deniz yollarını korumaya odaklandığını vurgular. Bu bir acil durum planı olarak kalacaktır: İsrail çatışma aramıyor ancak tamamen de hazırlıklı olmalıdır. Daha önce çok olası olmayan bir senaryo olarak görülen İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına yönelik saldırısı, sonunda gerçekleştirildi. Akdeniz kıyısında sorunlu Akkuyu nükleer santralini inşa eden Türkiye, bu dersleri içselleştirmelidir." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR"

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin KKTC'de 40 binden fazla askeri personel bulundurduğu ve bu sayının giderek artmakta olduğu iddia edildi. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki donanma unsurlarını güçlendirdiği ve özellikle Karpaz bölgesinde deniz üssü kurma hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü. Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştirmek amacıyla Bayraktar TB2 ve Akıncı tipi insansız hava araçlarını aktif biçimde konuşlandırdığına dikkat çekilirken Geçitkale Hava Üssü'nde konuşlu olduğu iddia edilen bu SİHA'ların, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hava ve deniz hareketlerini sınırlandıran etkili bir caydırıcı unsur olduğu savunuldu.

"TÜRK İHA'LARI İSRAİL'İN DONANMASINI HEDEF ALABİLİR"

Analizde ayrıca Türkiye'nin bölgesel gaz anlaşmazlıkları nedeniyle terk edilmiş Lefkoniko Havaalanı'nı İHA üssüne dönüştürdüğü iddia edildi. Türkiye'nin, anakaradaki üslerinden çok daha hızlı bir şekilde buradan silahlı Bayraktar TB2 ve Temmuz ayından tanıtılan daha gelişmiş Akıncı İHA'larını konuşlandırabildiği belirtildi. Bu İHA'ların, İsrail'in gaz sondaj kuleleri, donanma gemileri ve stratejik bölgeleri hızla hedef alabilecek kapasitede olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye'nin 200 kilometreden fazla menzile sahip ATMACA gemi savar füzeleriyle İsrail'in kritik doğal gaz platformlarını doğrudan tehdit edebileceği, yeni Tayfun Blok-4 balistik füzelerinin ise 560 kilometreye kadar hassas hedef vurma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte Girne ve Gazimağusa'daki füze üslerinin hazır olduğu ve bu durumun Türkiye'nin Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa Körfezi'ni vurma potansiyeliyle İsrail'e yönelik ilk doğrudan balistik tehdidini oluşturduğu öne sürüldü.

"GAZAP" İSRAİL BASININDA KORKU YARATMIŞTI

Ülkemizin geçtiğimiz günlerde dünyanın nükleer olmayan en güçlü bombası GAZAP'ı tanıtmasından sonra İsrail basınında geniş yankı uyanmış Channel 14,"Türkiye, on bin ölümcül parçaya ayrılan ve geniş çapta yıkım yaratan benzeri görülmemiş güçte yeni bombası GAZAP'ı tanıttı. Nükleer bir silah olmamakla birlikte, fuarda canlı gösterimdeki güçlü patlama ve yaygın şarapnel etkisi, savaş dönemlerinden sahneleri andırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Operasyon, Politika, Kıbrıs, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mevlut Emre:
    Turkiyenin ihasini roketini falan tanitmayin chp lilerin zoruna gidiyor onlar kaldıramıyor 70 90 Yanıtla
    erkan bektaş:
    vatan sever ayrım yapcana delikanlı davet edip barış icin ugrassanya kin ve nefret kusarak olmuyor bu iş niye zorluyorsunuz şansınizi daha fazla yetmedimi 15 6
    Son Mohikan:
    Batmakta olan vatan Herkesin Ülke Cehenneme Dönmüş iken Hala Siyaset Yapman çok Bilinçsiz ve Cahilce.. ÖNCE VATAN. 11 1
    Serkan ergezer :
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ EŞ BAŞKANIYIM DEDİ ARTIK DEĞİL Mİ ACABA 1 1
  • Taylan Özgür:
    zorla savaşa sokacak bop başkanı türkiyeyi 53 55 Yanıtla
    Erdal Cekicoglu:
    Ortadoğu'nun heryerini kan gölüne çeviren netanyahu için dedin galiba bop başkanı diye 35 22
    Son Mohikan:
    Erdal cekicoğlu BOP Başkanı Kim??? İnternete bir sor istersen. 17 5
    Son Mohikan:
    Yok yok Savaşsız Zaten Büyük İsrail parçası olduk İran'da yıkılırsa iş tamam. 14 4
    Yalçın Karataş:
    Taylan ve son mohikan bugüne kadar yazdıklarınızın hepsini arşivledim. insallah yetkililer yakın zamanda siz ulaşacak 2 2
  • Fatih Kaya:
    bizde bunu bekliyoruz gelin bakalım biz Suriye Irak İran Filistin'e benzemeyiz 62 4 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Fatih ama Onları Yıkan içimizde !!! 0 1
  • mustafa sagdic:
    iyi gelin bakalım 63 3 Yanıtla
    Son Mohikan:
    İşte Vatan için Canını Esirgemeyen Gerçek Vatan Evlatları eyvallah Mustafa. 3 2
  • Seka Sijaric:
    Ahada seçimler yaklaşıyor 32 26 Yanıtla
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