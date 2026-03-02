İsrail, Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

LÜBNAN'DA PEK ÇOK YER VURULDU

İsrail ordusu daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini 4 hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve kentin en uzak noktalarından dahi görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.

Gece saatlerinden itibaren Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenleyen İsrail'in, aralarında Dahiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde Hizbullah'a ait finansal kuruluşlara saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.