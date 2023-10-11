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Lübnan'dan İsrail'e anti tank füzesiyle saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika

Lübnan'dan İsrail'e anti tank füzesiyle saldırı gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:56

Hamas'ın 8 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu ile İsrail-Filistin cephesinde başlayan savaşa Lübnan da dahil oldu. Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesi ile bir saldırı gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesi ile bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı çatışmaların yaşandığı İsrail-Lübnan sınırındaki son gelişmelere ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ait bir askeri noktaya anti tank füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

HAMAS 7 EKİM'DE OPERASYON BAŞLATTI

Hamas'ın silahlı kandı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'dan İsrail'e anti tank füzesiyle saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e anti tank füzesiyle saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
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