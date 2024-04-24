İsrail, Refah\'a saldırı hazırlığı yapıyor

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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik bir saldırıya hazırlandığı bildirilirken uydu görüntülerinde bölgede iki yeni çadır alanı kurulduğu görülüyor.

Mısır sınırındaki Refah, İsrail'in Gazze'de henüz saldırmadığı tek şehir.

Gazze'nin diğer bölgelerinden ayrılmak zorunda kalan bir milyondan fazla kişi aylardır Refah'ta barınıyor.

ABD, herhangi bir operasyondan önce Refah'taki insanları koruyacak bir planın uygulamaya alınması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmek ve rehineleri aramak için Refah saldırısının gerekli olduğu konusunda ısrarcı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şehri dahil Gazze'nin kuzeyinin tamamında ve Han Yunus dahil orta ile güneyin bazı kısımlarında kontrolü ele geçirdi.

Ordu ardından Gazze'nin neredeyse tamamından çekilse de bombardıman Refah da dahil olmak üzere Gazze genelinde devam etti.

Cumartesi günü çoğu çocuk yaklaşık 20 kişi İsrail tarafından Gazze'ye yapılan hava saldırısında öldürüldü.

Aynı zamanda İsrail'in inşa ettiği ve Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran bir yol üzerinde askerler konuşlandırılmaya devam ediliyor.

Uydu görüntüleri ne gösteriyor?

Uydu görüntülerinde Han Yunus'un batısındaki bir bölgede ve Refah yakınında sıra sıra çadırlar kurulduğu görülüyor.

Daha önce çekilmiş uydu görüntülerine bakıldığında çadır alanlarının bu ay içinde kurulduğu anlaşılıyor.

Bu ayın başlarında İsrail medyası, İsrail'in Filistinli sivillerin Refah'tan tahliyesine hazırlık amacıyla 40 bin çadır satın aldığını bildirmişti.

Çarşamba günü Reuters haber ajansının İsrail hükümet kaynaklarından aktardığına göre her çadır 10-12 kişi alabiliyor.

İsrail HaYom gazetesi, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan görüşmelerin tıkanmasının ardından İsrail hükümetinin "çok yakında" Refah'ta bir operasyon düzenlemeye karar verdiğini yazdı.

İsrail'deki diğer gazeteler de benzer haberlere yer verdi.

ABD medyasının İsrailli ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlere göre Refah'taki siviller birkaç hafta içinde Han Yunus'un yanı sıra Refah ile Han Yunus arasında yer alan ve İsrail'in savaşın başlarında "insani bölge" olarak belirlediği El-Mevasi gibi çeşitli diğer bölgelere tahliye edilecek.

Mısırlı yetkililerin aktardığına göre, İsrail birlikleri Refah'a aşamalı olarak girecek ve çatışmalar yaklaşık 6 hafta sürecek.

'Hamas yakında Refah'ta ağır darbe alacak'

Reuters'a göre Netanyahu'nun ofisi ve İsrail ordusu Refah saldırısı haberleriyle ilgili bir yorum yapmadı.

BBC de İsrailli yetkililerden bir açıklama istedi, ancak ordu yetkilileri Gazze'deki görevleri için iki yedek tugayı harekete geçirdiğini belirtti.

İsrailli yetkililer Refah'ta 4 Hamas birliği bulunduğunu ve bunların Gazze'nin diğer bölgelerinden gelen savaşçılarla takviye edildiğini öne sürüyor.

Salı günü İsrail devlet televizyonuna konuşan Tuğgeneral İtzik Cohen, "Hamas Gazze'nin kuzeyinde ağır darbe aldı. Merkezinde de ağır darbe aldı. Yakında Refah'ta da ağır darbe alacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta ABD'nin "Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyeceğini" söyledi.

Blinken henüz sivillerin zarar görmemesi için hazırlanmış bir plan görmediklerini ve herhangi bir askeri operasyonun Refah'ta kalan siviller için "korkunç sonuçlar" doğuracağını belirtti.

Refah'taki koşullar halihazırda kötü. BBC'ye konuşan halk yiyecek, su ve ilaç eksikliğine dikkat çekiyor.

Bu ayın başlarında Refah'ta yerlerinden edilen bazı Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalıştı ancak İsrail ordusu tarafından geri püskürtüldü.

Görgü tanıkları askerlerin sahil yolunda ilerleyen kalabalığa ateş açtığını ve beş kişinin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu olayla ilgili doğrudan bir yorum yapmadı ancak Filistinlilerin Gazze'nin güneyinde kalmaları gerektiğini, kuzeyin "tehlikeli bir savaş bölgesi" olduğunu belirtti.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin dönmelerine ne zaman izin verileceğini söylemedi. Bu, Hamas'ın ateşkes görüşmelerindeki taleplerinden biriydi.

Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde de çatışmalar yeniden başladı ve İsrail ordusu Beyt Hanun ve Beyt Lahiya kasabalarının yanı sıra Cibaliye mülteci kampı ve Gazze Şehri yakınındaki Zeytun bölgesini bombaladı.