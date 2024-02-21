İsrail, Şam\'a füze saldırısı düzenledi: İki kişi öldü

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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in bu sabah başkent Şam'a füze saldırısı düzenlediğini, bir apartmanın vurulması sonucu iki kişinin öldürüldüğünü ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

İranlı ve Hizbullah'tan üst düzey isimlerin ziyaret ettiği iddia edilen apartman binası Şam'ın Kafr Sousa ilçesinde bulunuyor.

Suriye ordusu da yaptığı açıklamada Kafr Sousa'da bir apartman binasını füzelerin hedef alması sonucu iki sivilin öldüğünü açıkladı.

Suriye'deki savaşı izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin apartmanda bulunan, Suriye vatandaşı olmayan iki kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Gözlemevi, sokaktaki Suriyeli bir sivilin de düşen şarapnel parçaları nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Yoğun bir nüfusa sahip olan Kafr Sousa bölgesi konut ve okulların yanı sıra İran kültür merkezleri ve güçlü şekilde korunan güvenlik alanlarını barındırıyor.

İsrail, Kafr Sousa'yı Şubat 2023'te de vurmuştu ve saldırıda beş İranlı askeri uzman hayatını kaybetmişti.

SANA haber ajansı, askeri bir kaynağın açıklamasını yayınlayarak saldırının bugün yerel saatle 09:40'ta gerçekleştiğini ve füzenin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden fırlatıldığını aktardı.

SANA, haber sitesinde yanmış bir apartman binasının görüntülerini paylaştı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları arka arkaya birkaç patlama sesi duyduklarını, patlamaların yakındaki bir okulda bulunan çocukları korkuttuğunu ve ambulansların bölgeye akın ettiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Öğrenci Haber Ağı, saldırıda herhangi bir İran vatandaşının ya da danışmanının ölmediğini belirtti.

İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ordu yetkilileri daha önce Suriye'de İran ve müttefiki silahlı gruplarla bağlantılı olduğunu söylediği hedeflere yüzlerce saldırı düzenlediğini kabul etti.

İran, Suriye'de yaklaşık 12 yıldır devam eden çatışmalarda Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en büyük destekçilerinden biri oldu.

İran'ın Şam'a ve Hizbullah'a verdiği desteğe, İsrail düzenli hava saldırılarıyla karşılık verdi.

İsrail'in son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği belirtiliyor.

Aralık'tan bu yana İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen İran Devrim Muhafızı sayısı altıyı geçti.

Reuters'a konuşan bir kaynak, İran Devim Muhafızları'nın Suriye'deki üst düzey subaylarını geri çektiğini ve bölgedeki hakimiyetlerini korumak için müttefik Şii milislerden daha fazla yararlanmayı planladıklarını söyledi.

Ocak ayında da Şam'da beş üst düzey İranlı güvenlik yetkilisinin öldürüldüğü bir saldırı gerçekleştirilmişti.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, saldırıda İran Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki istihbarat şefinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam'ın güney batısındaki Mazzeh mahallesindeki saldırıda toplam 10 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının “karşılıksız” kalmayacağını söylemişti.