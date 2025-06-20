İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Sekizinci Günde - Son Dakika
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İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Sekizinci Günde

İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Sekizinci Günde
20.06.2025 06:05
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İsrail'in saldırıları sonrası İran ile Batılı ülkeler Cenevre'de müzakerelere başlayacak.

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda sekizinci güne girildi.

İran, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da toplantıya katılması bekleniyor.

Eğer planlandığı gibi gerçekleşirse, bu görüşmeler İsrail'in saldırılarına başlamasından bu yana İranlı ve Batılı liderler arasındaki ilk temas olacak.

Görüşmelerin ana gündemi İran'ı yeniden müzakere masasına çekmek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, görüşmelerin amacının İran'ın nükleer ve balistik füze programlarında kalıcı bir geri adım atmasını sağlamak olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de X'te yaptığı açıklamada "Ortadoğu'daki vahim görüntülere son vermek ve kimsenin yararına olmayan bölgesel bir tırmanışı önlemek için şimdi harekete geçme zamanı" dedi.

Lammy'nin daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede iki taraf, "İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesi ya da edinmemesi gerektiği" konusunda hemfikir olduklarını yineledi.

Lammy, bölgede yaşanan gelişmeleri "tehlikeli" olarak nitelendirirken, Rubio ile "nükleer sorunun uzun vadeli çözümü" üzerine görüştüklerini söyledi.

"Önümüzdeki iki haftalık süreçte diplomatik bir çözüme ulaşmak için bir fırsat penceresi açıldı," diyen Lammy, bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce İran'a yönelik askeri müdahaleye ilişkin kararını "iki hafta içinde" vereceğini duyurmuştu.

Hizbullah: Gelişmelere gerektiği gibi karşılık vereceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda "tarafsız olmadıklarını" ve gelişmelere "gerektiği gibi karşılık vereceklerini" söyledi.

Kasım, çatışmaları "İsrail-Amerikan vahşeti" olarak tanımlarken, Hizbullah'ın bu süreçte pasif kalmayacağının sinyalini verdi.

Bu açıklama, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Hizbullah'a yönelik çatışmalara katılmama uyarısının hemen ardından geldi. Barrack, "Başkan Trump adına konuşabilirim; kendisi bu konuda çok net. Bu çatışmaya dahil olmak çok ama çok kötü bir karar olur," dedi.

Hizbullah, geçmişte İsrail ile pek çok silahlı çatışmaya girdi ve İran tarafından güçlü biçimde destekleniyor. İsrail'in varlığına karşı çıkan örgüt, İngiltere, ABD ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

İran'daki internet kesintileri devam ediyor

İran'da şimdiye kadarki en büyük internet kesintilerinden biri yaşanıyor. Ülke genelinde iletişim tamamen durma noktasında.

Dijital haklar savunucuları, İran'daki mevcut internet kesintisini ülke tarihinin "en kötü" internet sansürü olarak tanımlıyor.

Hükümetin 91 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğunu dış dünyayla iletişimden koparan ülke çapındaki internet erişimini durdurmasının üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti.

İranlı insan hakları savunucusu kuruluş Miaan Group'tan Amir Rashidi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu, ülke tarihindeki en ağır internet kesintisi," dedi.

Rashidi, "Kasım 2019'daki kesintiden de kötü. O zaman bile gelen internet trafiği tamamen engellenmemişti. Ama dünden bu yana, gelen trafik bile tamamen kesildi," ifadelerini kullandı.

Bu tür kesintilerde, hiçbir internet sitesi ya da çevrimiçi hizmete ulaşmak mümkün olmuyor.

İran'da zaten büyük oranda yasaklı olan VPN uygulamaları kullanan kişiler bile internete bağlanamıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Sekizinci Günde - Son Dakika

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