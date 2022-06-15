İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor - Son Dakika
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İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor

15.06.2022 16:36

Bilim adamları, ekosistemlere zarar verebilecek istilacı bir solucan türünün Connecticut'ta yayıldığını açıklayarak vatandaşları bu türe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 1948'de Japonya'dan Avustralya hayvanat bahçesine ithal edilen bu solucanlar, tehlike hissettiğinde 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor.

"Çılgın solucanlar" olarak bilinen bu canlılar ilk olarak 1948'de Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki Avustralya ornitorenklerini beslemek için Japonya'dan ithal edildi. 2012'de Sandy Kasırgası'nın neden olduğu devrilmiş ağaçlara ve toprağa yayıldılar.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Şu anda 34 ABD eyaletinde tespit edildiler, şimdi kuzeydoğuda hızla yayılıyorlar.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Zıplayan solucanların, onları diğerlerinden ayıran belirgin bir süt beyazı çizgisi vardır.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Bu solucanlar toplu halde 20 cm uzunluğa kadar büyüyebilir ve toprak yüzeyinde sürekli olarak koza üretebilir.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Connecticut Tarımsal Deney İstasyonu Departmanından bir uzman olan Dr. Gale Ridge, "çılgın solucanlar" ve "dünyanın köpekbalıkları" olarak da bilinen zıplayan solucanlar, toprağı kirletir ve sera gazı emisyonlarının yüzde 50'ye kadar artmasına neden olan istikrarı bozduğuna vurgu yaptı.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor
Dr Ridge, "Bunlar steroidli solucanlar" diye yazdı. Dr Ridge'in raporuna göre, zıplayan solucanlar aslında zıplamazlar, ancak rahatsız edildiğinde şiddetle kırbaçlayabilen güçlü, sert kaslı bir vücut ile hızlı hareket ederler.
Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Daha çevre dostu solucan türlerinin yerini alırlar ve öğütülmüş taco etine benzeyen kaba, koyu renkli atıklar salgılarlar.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

"Tanecikli" atıkları, üst toprağın bileşimini değiştirir, tohum bankalarını ve mantarları yok eder ve bitki ve ağaçların köklerini zayıflatır.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Dr. Ridge, zıplayan solucanların dışkısının New England'daki birkaç taş duvarı bile yıktığını söyledi.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor
Dr Ridge, "Yerli kırkayaklar ve semenderler, yerde yuva yapan kuşların yanı sıra olumsuz etkileniyor" dedi.
Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor
ABD Tarım Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir raporda, toprak uzmanı Mac Callaham şunları yazdı: "Toprak yaşamın temelidir ve zıplayan solucanlar onu değiştirir. Aslında, solucanların o kadar büyük etkileri olabilir ki, etraflarındaki ekosistemleri gerçekten yeniden tasarlayabilirler."
Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor

Connecticut Tarımsal Deney İstasyonu, sakinlere sorun çıkaran istilacıları tespit etmek için cep telefonu uygulamalarını kullanmalarını ve onları bir kova sabunlu suda boğmalarını veya çöpe atmadan önce 10 dakika güneşte bekletmelerini tavsiye etti.

Kabus 1948'de başladı, şimdi koskoca ülke alarmda! Dışkıları taş duvarı bile deviriyor
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Son Dakika Dünya İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor - Son Dakika


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