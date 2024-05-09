İsveç\'te Eurovision protestosu: Binlerce Filistin yanlısı İsrail\'in yarışmaya katılımını protesto etti

Dünya

Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde binlerce Filistin yanlısı gösterici İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finali bu gece yapılıyor.

İsrail'i temsil edecek Eden Golan adlı sanatçı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan "Hurricane" adlı şarkıyı söyleyecek.

Golan, Çarşamba günü şarkısının provası sırasında yuhalandı.

Bugünkü Filistin yanlısı protestonun yanı sıra Malmö'de İsrail destekçilerinin bir araya geldiği daha küçük çaplı bir gösteri daha düzenlendi.

Filistin yanlısı protestoya katılanlar arasında ise iklim aktivisti Greta Thunberg de vardı.

BBC'ye konuşan Thunberg, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşı ses yükseltmenin ve harekete geçmenin "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

Thunberg, “Eurovision yarışmasının yapıldığı sırada Malmö sokaklarını dolduran on binlerce insan bunun devam etmesini kabul etmeyeceğimizi söylüyorsa, bu çok güçlü bir sinyaldir ve bir fark yaratır” dedi.

Reuters'a konuşan Matilda Varatta adlı gösterici ise Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından olduğu gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesini istediğini söyledi.

Varatta, “Eurovision yarışmasının siyasi olmadığı doğru değil, her zaman siyasi bir yarışma oldu ve her zaman da öyle olacak" dedi.

Yarışmada İsrail için sahne alacak olan Golan daha önce yaptığı bir açıklamada, "Müziğe, iyi enerjiye odaklandım. Beni destekleyen çok fazla insan var ve özellikle bu zamanlarda ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.

İsrail yanlısı gösteride insanlar Golan'ı desteklemek için Hurricane şarkısını söyledi.

İsveç'in Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Yael Sages Wahlström adlı bir gösterici "Eurovision'la pek ilgilenmiyorum. Ancak İsrail'e karşı böylesine büyük bir nefret fırtınası estirildiği için destek vermek istedim" dedi.

İsrail'in yarışmaya katılımını organize eden İsrail Yayın Kurumu, Avrupa Yayın Birliği'nden Çarşamba günkü yuhalama olayının tekrarlanmasını önlemesini istediğini söyledi.

İsveçli yetkililer güvenlik önlemlerini arttırdıklarını ve olası bir kargaşaya karşı hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

Geçtiğimiz süreçte pek çok ülke İsrail’in, Gazze’de büyük bir yıkıma neden olan saldırıları nedeniyle yarışmaya dahil edilmemesi için çağrılarda bulunmuştu.

İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te benzer itirazlar dile getirildi. Bu ülkelerde sanatçılar Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edildiğini hatırlattı.

Eurovision organizatörleri, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu söyleyerek İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına direndi.

İsrail'in şarkısı neden tartışma yarattı?

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a göre Hurrican şarkısının sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

Türkçeye "Ekim Yağmuru" olarak çevrilen şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.