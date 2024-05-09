İsveç'te Eurovision protestosu: Binlerce Filistin yanlısı İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsveç'te Eurovision protestosu: Binlerce Filistin yanlısı İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti

İsveç\'te Eurovision protestosu: Binlerce Filistin yanlısı İsrail\'in yarışmaya katılımını protesto etti

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti. İsrail'i temsil edecek olan sanatçı Eden Golan, şarkısının provası sırasında yuhalandı. Göstericiler arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı. İsrail'in yarışmaya katılımı, pek çok ülkede tartışmalara neden oldu.

09.05.2024 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde binlerce Filistin yanlısı gösterici İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finali bu gece yapılıyor.

İsrail'i temsil edecek Eden Golan adlı sanatçı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan "Hurricane" adlı şarkıyı söyleyecek.

Golan, Çarşamba günü şarkısının provası sırasında yuhalandı.

Bugünkü Filistin yanlısı protestonun yanı sıra Malmö'de İsrail destekçilerinin bir araya geldiği daha küçük çaplı bir gösteri daha düzenlendi.

Filistin yanlısı protestoya katılanlar arasında ise iklim aktivisti Greta Thunberg de vardı.

BBC'ye konuşan Thunberg, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşı ses yükseltmenin ve harekete geçmenin "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

Thunberg, “Eurovision yarışmasının yapıldığı sırada Malmö sokaklarını dolduran on binlerce insan bunun devam etmesini kabul etmeyeceğimizi söylüyorsa, bu çok güçlü bir sinyaldir ve bir fark yaratır” dedi.

Reuters'a konuşan Matilda Varatta adlı gösterici ise Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından olduğu gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesini istediğini söyledi.

Varatta, “Eurovision yarışmasının siyasi olmadığı doğru değil, her zaman siyasi bir yarışma oldu ve her zaman da öyle olacak" dedi.

Yarışmada İsrail için sahne alacak olan Golan daha önce yaptığı bir açıklamada, "Müziğe, iyi enerjiye odaklandım. Beni destekleyen çok fazla insan var ve özellikle bu zamanlarda ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.

İsrail yanlısı gösteride insanlar Golan'ı desteklemek için Hurricane şarkısını söyledi.

İsveç'in Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Yael Sages Wahlström adlı bir gösterici "Eurovision'la pek ilgilenmiyorum. Ancak İsrail'e karşı böylesine büyük bir nefret fırtınası estirildiği için destek vermek istedim" dedi.

İsrail'in yarışmaya katılımını organize eden İsrail Yayın Kurumu, Avrupa Yayın Birliği'nden Çarşamba günkü yuhalama olayının tekrarlanmasını önlemesini istediğini söyledi.

İsveçli yetkililer güvenlik önlemlerini arttırdıklarını ve olası bir kargaşaya karşı hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

Geçtiğimiz süreçte pek çok ülke İsrail’in, Gazze’de büyük bir yıkıma neden olan saldırıları nedeniyle yarışmaya dahil edilmemesi için çağrılarda bulunmuştu.

İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te benzer itirazlar dile getirildi. Bu ülkelerde sanatçılar Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edildiğini hatırlattı.

Eurovision organizatörleri, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu söyleyerek İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına direndi.

İsrail'in şarkısı neden tartışma yarattı?

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a göre Hurrican şarkısının sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

Türkçeye "Ekim Yağmuru" olarak çevrilen şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.

Kaynak: BBC

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Eurovision protestosu: Binlerce Filistin yanlısı İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
19:55 Meksika’da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 23:21:19. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'te Eurovision protestosu: Binlerce Filistin yanlısı İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement