İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz

Dünya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik için attığı ve atacağı adımlara kilitlenirken, Türkiye iki ülkenin de terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bugün Beyaz Saray'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, NATO'NUN TÜM ŞARTLARINI KARŞILIYOR"

İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. İki güçlü müttefikin katılımı savunmamızı güçlendirecek. Finlandiya ve İsveç NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor. Senato onayı için süreci başlatıyorum" ifadesini kullandı.

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