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İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye\'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi
20.01.2024 - 20:04,
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldi.

İtalya’nın G7 liderliğini üstlendiği 2024’te ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapan Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de önemli yer tutması bekleniyor.

Görüşmede, İtalya-Türkiye arasındaki ticaret ve savunma alanındaki iş birliği ve anlaşmaların ele alınması bekleniyor.

İtalyan basınına göre, bu iş birliği alanları arasında İtalya’nın İngiltere, İspanya ve Almanya ile birlikte geliştirdiği Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye ve Roketsan’ın lazer güdümlü Cirit füzelerinin İtalya’ya satışı meselesinin de yer alması olası görülüyor.

Ayrıca Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerini ilgilendiren Libya, enerji, göç, İsrail-Gazze’deki kriz gibi başlıkların, Rusya- Ukrayna dosyasının da görüşülmesi öngörülüyor.

Meloni’nin Türkiye programının detaylı olarak kamuya açıklanmaması İtalya’da tepkilere de yol açtı. Başbakan’ın programında yalnızca Cumartesi günü yerel saatle 18.30’da İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği bilgisi paylaşıldı. Bugün Erdoğan görüşmesi öncesinde Kapalı Çarşı’ya giden Meloni’nin İstanbul’dan yarın ayrılması bekleniyor.

Ekim 2022’de iktidara gelen Meloni, başbakan olarak Türkiye’yi ilk kez ziyaret ediyor. Ancak Meloni ve Erdoğan daha önce uluslararası zirveler kapsamında ikili görüşmeler yapmıştı.

Meloni başbakanlık görevini üstlenmesinden birkaç hafta sonra Kasım 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bali’deki G20 zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede terörle mücadeleden, düzensiz göçe, Libya’dan Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına ve ikili ticari ilişkilere kadar bir dizi başlık üzerinde durmuştu.

Geçen Temmuz’daki NATO zirvesi ve Eylül ayındaki BM Genel Kurulu sırasında da iki lider bir araya gelmişti.

Kasım’da yaptıkları telefon görüşmesinde özellikle Orta Doğu’daki durumu ele almışlardı.

İki lider son olarak geçen ay Dubai’deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda da (COP 28) görüşmüştü. İtalya Başbakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki kriz de öncelikli gündem maddeleri arasındaydı.

İtalya hükümeti bugüne kadar Gazze’de ateşkes çağrısı yapmak yerine saldırılara ‘insani aralar’ verilmesini talep etti. Ayrıca Meloni Erdoğan ile geçen Kasım’da yaptığı telefon görüşmesinde Hamas’ın rehineleri derhal serbest bırakması gerektiğini de vurguladı. İtalya Başbakanı Aralık’taki görüşmelerinde de ‘çatışmanın bölgenin geri kalanına yayılmasını önlemede Türkiye'nin rolünün altını çizdi’.

Meloni 15 Ocak’ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü ve Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk çalışmalarını güçlendirmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: BBC
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