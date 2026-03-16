Javier Bardem'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Javier Bardem'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Javier Bardem\'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı
16.03.2026 09:46  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Javier Bardem\'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı
Haber Videosu

98. Oscar töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek için sahneye çıkan Javier Bardem, yaptığı "Özgür Filistin" çağrısıyla geceye damga vurdu. Bardem, Oscar'a 2003 yılında taktığı "Savaşa hayır" ve Filistin'in sembollerinden "Hanzala" rozetleriyle katılarak sahneden "Savaşa hayır, özgür Filistin!" mesajı verdi. Ünlü oyuncunun sözleri salonda büyük alkış aldı.

Birbirinden başarılı yapımların yarıştığı 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. One Battle After Another ve Sinners filmlerinin öne çıktığı geceye damga vuran isimlerden biri de İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu.

Özel hayatında savaş karşıtı söylemleri ile adından söz ettiren usta oyuncu 98. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek için sahneye çıktı.

Javier Bardem'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı

23 SENE SONRA AYNI ROZET

İspanyol oyuncu geceye İsrail'i protesto etmek için, 2003'te Irak Savaşı'na karşı taktığı "No a la guerra" (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı.

Javier Bardem'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı

"ÖZGÜR FİLİSTİN" MESAJI VERDİ

En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek üzere sahneye çıkan Javier Bardem, "No to war. Free Palestine." (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi. Bardem'in bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

Kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Bardem, rozeti ile ilgili, "2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum; o yasadışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla oluşturulmuş başka bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız." dedi.

Kültür Sanat, Politika, Magazin, Ünlüler, Sinema, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Javier Bardem'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 09:53:43. #7.12#
SON DAKİKA: Javier Bardem'den Oscar töreninde damga vuran mesaj! Salon yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.