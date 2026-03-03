Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim - Son Dakika
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

03.03.2026 12:39
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı girişiminin ardından savaşın 4. gününde şiddetli patlamalar yaşanmaya devam ederken farklı ülkelerden de sürece ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Burkina Faso lideri Kaptan İbrahim Traore, İran'a açık desteğini ilan ederek ''Burkina Faso, İran'ın talep etmesi halinde askeri yardımda bulunmaya hazırdır. Amerikalıların cezasız kalma günleri sona ermiştir'' dedi.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. İsrail, Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı. İran'da can kaybı 787'ye yükseldi.

"İRAN TALEP EDERSE YARDIMDA BULUNURUZ"

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Burkina Faso lideri Kaptan İbrahim Traore'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşta İran'ın yanında durduklarını belirten Traore "Burkina Faso, İran'ın talep etmesi halinde askeri yardımda bulunmaya hazırdır. Amerikalıların cezasız kalma günleri sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

KITADA SEMBOL İSİM HALİNE GELDİ

Kendisini destekleyenlerin gözünde Traore, ülkesinin kaynaklarını emperyalist güçlere peşkeş çeken düzeni reddeden, halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, reformist ve korkusuz bir lider. Fransız neo-sömürgeciliğine karşı verdiği mücadele, aldığı radikal kararlar ve köklü reformlar ile yalnız kendi ülkesinin değil tüm kıtanın kaderinin yeniden yazılması için çabalayan bir figür olarak değerlendiriliyor. 1980'lerde Burkina Faso'ya en parlak dönemini yaşatan efsanevi lider Thomas Sankara'nın mirasını devraldığı düşünülen Traore kısa sürede Afrika'nın dört bir yanında adından söz ettiren bir sembole dönüştü.

BURKİNA FASO'DA DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ

37 yaşındaki Kaptan İbrahim Traoré, son 3 yıldır ülkesinde Batı etkisini silmek ve kalkınmayı hızlandırmak için yoğun bir kampanya yürüttü. Fransa'nın askeri üslerini kapattı, Batılı şirketlerin maden imtiyazlarını sınırlandırdı, Avrupa'ya işlenmemiş altın ihracatını durdurdu. Batı'ya mesafe koyarken Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi ülkelerle ilişkilerini geliştirdi. Sömürge döneminden kalma cadde ve sokak isimlerini yerli isimlerle değiştirdi, ABD'den gelen ikinci el kıyafetleri yasakladı. Burkina Faso, Nijer ve Mali ile birlikte ECOWAS'tan ayrılıp Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurdu. İçerideyse kamu yönetimini dönüştürmek için milletvekili ve bakan maaşlarını yüzde 30 düşürdü, memur maaşlarını yüzde 50 artırdı. IMF ve Dünya Bankası'na olan borçlar ödendi. Tarımda verimliliği artırmak için yüzlerce traktör ve ekipman dağıtıldı. ISS African Futures'a göre ülkenin ekonomisi 2025–2043 arasında ortalama yüzde 8 büyüme potansiyeli taşıyor. Bu da 1.120 dolarlık kişi başı gelir artışı ve 2,4 milyon kişinin yoksulluktan kurtulması anlamına geliyor.

