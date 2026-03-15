Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti

Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
15.03.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. güne girilirken, servis edilen yeni bir görüntü dünyayı tedirgin etti. Irak işgalinde kullanılanlara benzer şekilde boyanmış ABD tank ve zırhlı araçlarının, İran'a yönelik kara harekatı için bölgeye sevk edildiği iddia edildi.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken yeni bir görüntü uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoda, ABD ordusuna ait olduğu öne sürülen çok sayıda tank ve zırhlı aracın uzun bir askeri tren konvoyuyla taşındığı görülüyor.

Görüntülerin bir araç içerisinden çekildiği dikkat çekerken videoda, geniş ve düz bir araziden geçen demiryolu hattı üzerinde ilerleyen askeri sevkiyat yer alıyor. Açık arazide ilerleyen tren vagonlarının üzerinde çöl kamuflajına boyanmış tanklar ve ağır zırhlı araçlar bulunuyor. Kamuflajın, ABD'nin 2003 Irak işgali sırasında kullandığı renk tonlarına oldukça benzemesi dikkat çekiyor. Uzun askeri konvoyun kilometrelerce uzadığı görülürken görüntüyü kaydeden kişinin aracının ön camından sevkiyatı izlediği anlaşılıyor.

NEREDE ÇEKİLDİĞİ BELLİ DEĞİL

Videoda yer alan araçların ABD ordusunun kullandığı ağır zırhlı birliklere ait olduğu iddia edilirken görüntülerin nerede çekildiği ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sevkiyatın Orta Doğu'ya gönderilmek üzere bölgedeki askeri üslerden birine yapıldığı öne sürüldü.

KARA HAREKÂTI İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Söz konusu görüntüler, son günlerde sıkça gündeme gelen "ABD'nin İran'a yönelik kara harekâtı hazırlığı yaptığı" iddialarını da yeniden alevlendirdi. Savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail'in İran'daki askeri tesislere yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediği biliniyor. İran ise bu saldırılara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermişti.

Uzmanlar, savaşın şu ana kadar büyük ölçüde hava saldırıları ve füze operasyonları üzerinden yürütüldüğünü ancak kara harekâtının devreye girmesi halinde çatışmanın tamamen farklı bir boyuta taşınabileceğini belirtiyor. ABD'nin bölgedeki askeri üslerine son günlerde ek birlik ve ağır zırhlı araçlar sevk ettiği yönünde uluslararası basında da çeşitli iddialar yer alıyor.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Washington yönetimi şu ana kadar İran'a yönelik bir kara harekâtı planı olduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı ve Körfez'deki üslerine ek birlikler gönderdiği yönündeki haberler dikkat çekiyor.

İran ise olası bir kara operasyonuna karşı sert uyarılarda bulunuyor. Tahran yönetimi, böyle bir adımın bölgesel savaşı büyüteceğini ve ABD güçlerinin ciddi kayıplar vereceğini savunuyor.

Savaşın 16. gününde yayılan bu görüntüler, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanabileceğine dair endişeleri artırırken, ABD'nin İran'a karşı yeni bir askeri aşamaya geçip geçmeyeceği dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 09:20:28.
SON DAKİKA: Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.