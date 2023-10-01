Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı - Son Dakika

Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı

Son Güncelleme: 01.10.2023 18:00

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hankendi şehrinde, Ermeni silahlı güçlerinin terk ettiği yerlerde yapılan incelemelerde, el yapımı bomba ve patlayıcı maddelerin yanı sıra çok sayıda silah tespit edildi. Tespit edilen bombalı tuzaklar etkisiz hale getirilirken silah ve mühimmata da el konuldu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından ortak yayımlanan açıklamada, Karabağ bölgesinde Hankendi şehrindeki bazı binalarda çok sayıda bombalı tuzak bulunduğu belirtildi.

BÖLGEYE TERK ETMEDEN ÖNCE BOMBALI TUZAKLAR BIRAKTILAR

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgeyi terk eden Ermenilerin bazı binalara el yapımı bomba ve patlayıcı maddeler yerleştirdiği ortaya çıktı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan ortak açıklamada, Hankendi'deki idari binalarda yapılan incelemelerde, silahlı Ermeni güçler tarafından yerleştirilen bombalı tuzak, patlayıcı maddeler ve silahların tespit edildiği belirtildi.

Ermeni grupların geri çekildiği Karabağ'da bombalı tuzaklar bulundu

BOMBALAR TEKER TEKER İMHA EDİLİYOR

Hankendi'deki binaların bodrum katındaki odalarında, perde arkasında, askeri yeleklerin ceplerinde ve bulunan botlarda bomba düzeneklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca yüksekten patlayarak geniş alanı etkileyen havan mermileri, kasetli bombalar ve VOQ-17 bombalarından oluşan el yapımı patlayıcılar da bulundu. Tespit edilen tuzaklar çalışanlarımız tarafından etkisiz hale getirilerek bu alanların güvenliği sağlandı" ifadelerine yer verildi. ANAMA personeli tarafından Hankendi'de yapılan çalışmalarda şehrin girişindeki borulara yerleştirilmiş el bombalı patlayıcı düzeneklerin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ermeni grupların geri çekildiği Karabağ'da bombalı tuzaklar bulundu

AZERBAYCAN'IN TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ilk görüşmeyi 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde, ikinci görüşmeyi 25 Eylül'de Karabağ'daki Hocalı'da, üçüncü görüşme ise 29 Eylül'de yine Yevlah'ta gerçekleştirmişti.

Ermeni grupların geri çekildiği Karabağ'da bombalı tuzaklar bulundu

ERMENİLER KENDİ İSTEKLERİYLE BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor. Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Ermenistan'a güvenli geçişi için gerekli koşulları oluşturdu. Gönüllü olarak Karabağ'dan ayrılan Ermeniler, otobüs ve özel araçlarla Ermenistan'a geçiş yapıyor.

Ermeni grupların geri çekildiği Karabağ'da bombalı tuzaklar bulundu
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı - Son Dakika
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