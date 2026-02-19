Kim "Dünyanın en güçlüsü" dediği yeni roketini tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim "Dünyanın en güçlüsü" dediği yeni roketini tanıttı

Kim "Dünyanın en güçlüsü" dediği yeni roketini tanıttı
19.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mobil bir roket kamyonuyla "dünyanın en güçlü silahı" dediği yeni roket sistemini tanıttı; bu gösteri Pyongyang'ın askeri kapasitesini vurgularken bölgesel güvenlik kaygılarını yeniden alevlendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun en yeni ve güçlü silah sistemlerinden birini halk önünde tanıttı; devlet medyası tarafından servis edilen görüntülerde Kim, mobil bir roket taşıyıcı kamyonun etrafında tur atarak silahı "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirdi. Bu gösteri, Pyongyang'ın artan askeri kapasitesine dair uluslararası endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın paylaştığı bilgilere göre, tanıtılan sistem yüksek kalibreli bir çoklu roketatar veya kıtalararası balistik füze platformu niteliği taşıyor. Pyongyang'ın son yıllarda geliştirdiği bu tür silahlar, gerek hareket kabiliyeti gerekse güç açısından önceki modellerden daha gelişmiş kabul ediliyor; Kim de konuşmasında bu yeni roket sistemini "stratejik caydırıcılık ve ulusal güvenlik açısından kritik bir unsur" olarak tanımladı.

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Bazı uzmanlar, gösterinin yalnızca iç propaganda aracı olmadığını, Kuzey Kore'nin hem teknoloji seviyesini hem de mobil savaş kapasitesini dışa vurguladığını söylüyor. Bu tür mobil launcher sistemlerin, düşman savunma hatlarını aşma ve ani operasyonlara hızlı yanıt verme yeteneğini artırdığı öne sürülüyor.

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Kuzey Kore medyası ayrıca önceki benzer etkinliklerde Hwasong-20 gibi uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerin de tanıtıldığını bildiriyor; bu tip silahların stratejik menzili ve nükleer başlık taşıma kapasitesi, bölgesel ve küresel güvenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Bu askeri gösteri, Pyongyang'ın yaklaşan parti kongresi öncesinde ulusal birlik ve ordunun gücünü vurgulama çabalarının parçası olarak yorumlanıyor.

Kuzey Kore, Teknoloji, Pyongyang, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Erdoğan’dan valilere peş peşe talimatlar “Gerekirse kapı kapı gezerek...“ Erdoğan'dan valilere peş peşe talimatlar! "Gerekirse kapı kapı gezerek..."
Film sahnesi değil gerçek Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:03:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Kim "Dünyanın en güçlüsü" dediği yeni roketini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.