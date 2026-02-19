Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun en yeni ve güçlü silah sistemlerinden birini halk önünde tanıttı; devlet medyası tarafından servis edilen görüntülerde Kim, mobil bir roket taşıyıcı kamyonun etrafında tur atarak silahı "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirdi. Bu gösteri, Pyongyang'ın artan askeri kapasitesine dair uluslararası endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın paylaştığı bilgilere göre, tanıtılan sistem yüksek kalibreli bir çoklu roketatar veya kıtalararası balistik füze platformu niteliği taşıyor. Pyongyang'ın son yıllarda geliştirdiği bu tür silahlar, gerek hareket kabiliyeti gerekse güç açısından önceki modellerden daha gelişmiş kabul ediliyor; Kim de konuşmasında bu yeni roket sistemini "stratejik caydırıcılık ve ulusal güvenlik açısından kritik bir unsur" olarak tanımladı.

Bazı uzmanlar, gösterinin yalnızca iç propaganda aracı olmadığını, Kuzey Kore'nin hem teknoloji seviyesini hem de mobil savaş kapasitesini dışa vurguladığını söylüyor. Bu tür mobil launcher sistemlerin, düşman savunma hatlarını aşma ve ani operasyonlara hızlı yanıt verme yeteneğini artırdığı öne sürülüyor.

Kuzey Kore medyası ayrıca önceki benzer etkinliklerde Hwasong-20 gibi uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerin de tanıtıldığını bildiriyor; bu tip silahların stratejik menzili ve nükleer başlık taşıma kapasitesi, bölgesel ve küresel güvenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Bu askeri gösteri, Pyongyang'ın yaklaşan parti kongresi öncesinde ulusal birlik ve ordunun gücünü vurgulama çabalarının parçası olarak yorumlanıyor.